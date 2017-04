(LaPresse)

VIDEO CESENA BRESCIA (1-1):HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 34^GIORNATA)- Nello scontro diretto per la salvezza tra Cesena e Brescia arriva un risultato che probabilmente non serve a nessuna delle due squadre: 1-1 il risultato finale al Manuzzi con le formazioni di Camplone e Cagni che si tengono appena sopra la zona play-out ma la strada verso la permanenza in categoria è ancora molto lunga per entrambe. Nella prima frazione di gioco i padroni di casa sbloccano la contesa grazie al guizzo di Schiavone, i difensori del Brescia gli concedono troppa libertà di movimento e il numero 8 li punisce con la complicità di Arcari che pur essendo pienamente in traiettoria si fa bucare dal pallone che termina in porta. La gara sembra mettersi in discesa per la squadra romagnola ma gli ospiti non si danno per vinti e armandosi di tanta pazienza alzano lentamente ma costantemente il baricentro e poco prima dell'intervallo Coly, su assist di Camara, pareggia i conti. Nella ripresa il Cesena va a caccia dei tre punti dando l'assalto disperato all'area di rigore avversaria soprattutto nell'ultimo terzo di gara, il portiere Arcari si fa perdonare per la papera nella prima frazione di gioco con una serie di interventi prodigiosi su Ciano, Laribi e Garritano. Alla fine Cesena e Brescia si spartiscono la posta in palio, un verdetto che forse non soddisfa davvero nessuno, in particolare la formazione di Camplone che con il 54% di possesso palla, 8 tiri in porta e 5 calci d'angolo ha certamente avuto più occasioni per strappare i tre punti mentre per gran parte della gara gli uomini di Cagni hanno faticato parecchio a uscire dalla loro metà campo.

