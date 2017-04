(LaPresse)

VIDEO PERUGIA PISA (2-2):HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 34^ GIORNATA)- Perugia – Pisa termina 2-2. Inizio positivo dei padroni di casa che nel giro di dieci minuti si portano sul 2-0 grazie ai gol di Mustacchio e Gnahorè. Di Tacchio, sempre nel primo tempo, tiene accese le speranze nerazzurre. Nel finale ci pensa Lisuzzo a realizzare il gol del pareggio. In classifica il Perugiaresta in zona playoff ma scende al quinto posto, con 52 punti totali. Il Pisa aggancia invece la Ternana al terz’ultimo posto a quota 32.

SINTESI PRIMO TEMPO - Perugia in campo con il 4-3-3. In porta Rosati, linea difensiva composta da Monaco, Volta, Belmonte e Di Chiara. A centrocampo Acampora, Gnahore e Brighi mentre in attacco troviamo Mustacchio, Di Carmine e Guberti. Il Pisa risponde con il 4-3-3. In porta Ujkani, zona difensiva pattugliata da Birindelli, Milanovic, Landre e Longhi. In mediana troviamo Zammarini, Di Tacchio e Angiulli, in attacco invece Peralta, Manaj e Masucci. Parte forte il Perugia e dopo appena 5 minuti arriva il gol. Calcio d'angolo battuto da Guberti per il colpo di testa di Volta, la sfera rimpalla su Milanovic ed il più lesto di tutti nei pressi dell'area piccola è Mustacchio che non ci pensa due volte e manda alle spalle di Ujkani. Il Pisa subisce il contraccolpo per il gol subito e gli umbri ne approfittano. Una palla pazza in area nerazzurra non viene spazzata da Manaj. Tocco per Gnahorè che dal limite calcia basso e teso insaccando sul primo palo. Dopo aver siglato il gol del raddoppio Gnahorè si fa ammonire per un fallo a centrocampo. Il Pisa prova a uscire da una situazione di estrema difficoltà mettendo in campo grinta e intensità. Ne esce una partita molto fallosa. Al 14esimo il francese Landre pasticcia e regala la sfera a Di Carmine. Quest'ultimo da fuori area calcia ma trova la parata di Ujkani. All'improvviso gol del Pisa. Azione confusa al limite dell'area del Perugia, sul pallone vagante arriva Di Tacchio che calcia al volo con il mancino e batte Rosati. I nerazzurri trovano il gol al primo tentativo. Gli umbri tirano il freno a mano preferndo fraseggi corti senza fretta di colpire. Ancora un rischio per la difesa del Pisa alla mezzora. Su calcio d'angolo avversario arriva dalle retrovie il solito Mustacchio che però stavolta trova il corpo di Milanovic. Il Perugia resta in possesso cercando di far circolare con pazienza il pallone. Il Pisa non molla e prova a ristabilire il pareggio. Zammarini mette al centro un traversone a tagliare per Manaj, uscita perfetta di Rosati che blocca la sfera. Il Perugia ci prova invece dalla fascia sinistra. Ancora un traversone effettuato da Di Chiara, ma il biancorossa pecca ancora di precisione. Sfera consegnata ad Ujkani, l'azione sfuma. Al 38esimo cartellino giallo per Brighi, sanzionato dopo una scivolata in ritardo su Rej Manaj. Anche Samuel Di Carmine finisce sul taccuino dell'arbitro. L'attaccante del Perugia in area di rigore si porta in avanti la sfera con il braccio e si becca l'ammonizione.

SINTESI SECONDO TEMPO - Primo cambio per il Pisa, fuori il francese Landre e dentro Lisuzzo. Ci prova subito il Perugia. Traversone insidioso di Diego Peralta da calcio di punizione, non ci arriva Milanovic e la sfera si perde sul fondo. Piove sul bagnato in casa Pisa. Masucci si infortuna e Gattuso è costretto a cambiare modulo. Si passa al 4-4-2. Entra in campo l'esperto Mannini. Gli ospiti propongono un possesso palla timido. Il Perugia non si scompone. Al 56esimo minuto arriva il primo cambio per il Perugia. Dentro Jacopo Dezi al posto di Gnahorè. Angiulli nel frattempo prova a mettere dentro il traversone, Brighi mura il cross. Il Pisa resta in possesso palla provando a costruire qualcosa ma la manovra sembra di facile lettura per la difesa perugina. Al 74esimo sostituzione per il Perugia. Fuori Guberti e dentro Terrani. Gattuso, un minuto più tardi, decide di esaurire i cambi. Esce Birindelli, sostituito da un attaccante, Edgar Cani. Il Pisa fatica parecchio a impostare azioni degne di nota non riuscendo a trovare varchi giusti per colpire. Rosati nel frattempo indispettisce i tifosi avversari con continue perdite di tempo. All'80esimo ci prova il Perugia con Di Carmine. Mancino da fuori area. Il suo tiro viene deviato e termina in angolo. Poco dopo cartellino giallo per Milanovic, primo ammonito per il Pisa dopo l'intervento irregolare ai danni di Samuel Di Carmine. Il Pisa rischia il tracollo. Pallone prolungato in area da Mustacchio e spaccata di Monaco che però trova il provvidenziale salvataggio di Milanovic. All'88esimo arriva il pareggio degli ospiti. Stacco perfetto di Lisuzzo sulla punizione di Mannini. Il difensore del Pisa anticipa Brighi e insacca. Bucchi inserisce Nicastro per Brighi per l'assalto finale ma il Pisa resiste. (Francesco Davide Zaza)

