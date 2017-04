Video/ Roma Lazio (3-2): highlights e gol della partita (Coppa Italia 2017)

Foto LaPresse

VIDEO ROMA LAZIO (RISULTATO FINALE 3-2): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (COPPA ITALIA 2017) - La Lazio blinda con una prova di alti e bassi ma tutto sommato meritandosela appieno la finalissima di Coppa Italia: nella semifinale di ritorno, all''Olimpico', nel derby numero 20 di Coppa contro la Roma, decisivi i sigilli di Milinkovic-Savic e Immobile, nuovamente in rete come già all'andata! Per i giallorossi, vittoriosi per 3-2 ma eliminati visto il KO per 0-2 di un mese fa, gol di El Shaarawy e Salah (doppietta). Il merito principale degli uomini di Inzaghi, per due volte in vantaggio e sempre recuperati dai giallorossi ma senza mai veramente tremare, in ottica qualificazione, è stato il cinismo in avanti e la capacità di approfittare degli errori difensivi della Roma: i numeri confermano la tesi, visto che Strootman & co hanno avuto la meglio in quasi tutti i parziali, dal possesso palla (63 a 37%) ai tiri totali (19 a 11); dei soli 4 tiri nello specchio laziali, 2 hanno infilato Alisson, regalando a tifosi e squadra una festa entusiasmante!

Ben 11 le conclusioni dall'interno dell'area della Roma, che ha trovato davanti a sè un ottimo Strakosha, ha fallito diverse occasioni ma – a dire il vero – ha trovato continuità al tiro soprattutto nel finale, con passaggio del turno ormai ipotecato dalla Lazio... Impressionano in ogni caso gli 11 corner a 0 per i giallorossi e i 16 cross a 3 totali, con la difesa laziale a fare ottima guardia con i suoi "granatieri". Capitolo arbitro: buona la direzione di Rizzoli, che ha fischiato solo 21 volte pur nel contesto di una gara con 6 ammoniti e diversi momenti di tensione in campo...

Per quanto concerne i singoli, ben 5 le occasioni da gol create da Immobile, sulle 7 di squadra: è lui il migliore per la Lazio (voto 7). Luci e ombre per Salah (voto 6,5), a lungo fuori dal gioco nel primo tempo, il peggiore per palle perse (7) ma che, con la doppietta a referto, alla fine risulta il migliore per la Roma.

LE DICHIARAZIONI - Ai microfoni di 'RaiSport' Spalletti commenta così l'eliminazione: "Se ci sarà una ricaduta in campionato? Questo lo vedremo nelle prossime settimane... E' una sconfitta che ci lascia molto dispiaciuti, volevamo il passaggio del turno. La Roma credo abbia fatto abbastanza bene, purtroppo i gol della Lazio hanno dato un senso differente alla sfida, c'è stato il rischio di perdere la testa, di sbilanciarsi troppo, di commettere errori forzati... Bisogna prendere atto di quello che è il verdetto del campo, facendo analisi corrette; purtroppo bisogna valutare sia i numeri positivi, il buono che si sta facendo quest'anno, sia gli aspetti negativi e il fatto che probabilmente non abbiamo sfruttato quanto creato. Detto questo per me rimane anche il buono, non solo il negativo. Il mio futuro? Capisco che vi interessa questo, io ho messo in mano non ai miei avversari ma ai miei giocatori quello che potrà essere... Ora è chiaro che resta il traguardo del campionato ancora in piedi, si tratta di un lavoro importante legato alla straordinaria posizione di classifica che abbiamo. Quando sono arrivato l'anno scorso eravamo dietro a Napoli, Inter, Fiorentina e le altre big; bisognerà essere bravi a non disperdere energie dopo questa sconfitta".

Simone Inzaghi invece è giustamente raggiante: "Abbiamo fatto qualcosa di straordinario, per la nostra gente sappiamo cos'è un derby di semifinale, i tifosi sono stati al nostro fianco e gli dedichiamo questa vittoria! Per i miei ragazzi solo una parola: fantastici... Credo mi faranno passare il compleanno più bello della mia vita, domani. Immobile? E' incredibile, ieri non si è allenato, era affaticato dopo Sassuolo ma ha stretto i denti e la partita l'ha chiusa lui con il secondo gol. Abbiamo meritato alla grande questa finale, con due imprese, prima contro l'Inter e poi contro la Roma". (Luca Brivio)





