(LaPresse)

VIDEO SALERNITANA CITTADELLA (0-0):HIGHLIGHTS DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017 34^ GIORNATA)- Salernitana – Cittadella termina 0-0. Reti involate all’Arechi di Salerno dove le due squadre si dividono la posta in palio dopo un match comunque combattuto. In classifica la Salernitana resta all’undicesimo posto a quota 46 mentre i veneti rimangono al sesto con 5 punti in più. Nel prossimo turno di Serie B la squadra di Bollini sarà impegnata al Liberati di Terni mentre il Cittadella ospiterà al Tombolato il Benevento.

SINTESI PRIMO TEMPO - Salernitana in campo con il 4-3-3. Gomis confermato tra i pali, Bittante, Tuia, Bernardini e Vitale i 4 di difesa. A centrocampo spazio a Minala, Della Rocca e Ronaldo mentre in attacco ci sono Rosina, Massimo Coda e Improta. Venturato replica con il 4-3-1-2. In porta Alfonso, in difesa Pedrelli, Scaglia, Varnier e Martin. A centrocampo troviamo Paolucci, Iori e Pasa, in zona d'attacco Chiaretti in supporto di Arrighini e Litteri. I granata provano a fare possesso. Tiro di Coda dalla lunga distanza, Alfonso blocca senza problemi. Poco dopo ancora Salernitana. Tacco delizioso di Rosina che innesca Ronaldo il quale arriva in area e va giù ma per Di Paolo l'intervento subito dal brasiliano è regolare. Ci prova pure Improta. Conclusione forte da fuori area deviata in angolo da Alfonso. Dopo un inizio complicato gli ospiti provano a ricompattarsi ma è la Salernitana a rendersi nuovamente pericolosa. Il duetto tra Rosina e Coda non viene però finalizzato a dovere. Al 22esimo minuto di gioco occasione Salernitana con Rosina. L'ex Bari riceve da Coda e ci prova con un tiro a giro che sfiora il palo alla destra di Alfonso. Poco dopo il fantasista ci riprova ma questa volta il suo tiro a volo termina distante dai pali. Il Cittadella non reagisce, la Salernitana insiste. Discesa sulla destra di Bittante che serve Rosina, apertura per Vitale il cui cross impatta su Scaglia. In difesa i campani si comportano molto bene. Iori cerca Arrighini ma Tuia capisce tutto e risolve. Poco dopo l'ex capitano della Lazio primavera si replica spazzando palla su azione da corner. Tanta intensità in questa prima parte di match ma le azioni faticano ad arrivare. La Salernitana ha provato a costruire qualcosa ma senza impensierire eccessivamente Alfonso. Al 43esimo squillo degli ospiti. Paolucci ci prova da fuori area con una sassata che termina a lato.

SINTESI SECONDO TEMPO - La Salernitana prova subito a sbloccare il risultato. Spinge sulla sinistra Vitale che cerca al centro Coda ma trova Varnier pronto ad intervenire. L'azione prosegue e il pallone finisce proprio sui piedi di Coda che scarica per Ronaldo. Tiro di prima intenzione ma il suo sinistro è sbilenco e termina ampiamente a lato. Al 52esimo Vitale ferma fallosamente a centrocampo Arrighini e viene ammonito dal direttore di gara. Infortunio in casa Cittadella. Non riesce a proseguire Martin che esce in barella e viene sostituito da Salvi. Primo cambio anche per la Salernitana. Dentro Zito al posto di Ronaldo. Dopo un inizio complicato il Cittadella esce allo scoperto. Chiaretti ci prova con un sinistro dalla trequarti. La palla termina alta sopra la traversa. Al 64esimo ci prova Vitale. Sinistro a giro ma alto, rimessa dal fondo per il Cittadella. Secondo cambio per il Cittadella. Entra l'ex di giornata Iunco al posto di Chiaretti. Sostituzione anche per Bollini che manda in campo Sprocati al posto di Improta. Al 68esimo scatta il cartellino giallo per Pasa, reo di aver perso tempo nella battuta di un calcio di punizione. Poco dopo ci prova il neo entrato Sprocati. Tiro dalla distanza che costringe Alfonso ad intervenire con la punta delle dita per rifugiarsi in angolo. Ci prova anche Coda. Accelerazione di Rosina che innesca il bomber granata che dalla sinistra calcia sull'esterno della rete. Il Cittadella è vivo e va clamorosamente vicino al gol. Tiro al volo di Salvi sugli sviluppi di un corner, salvataggio sulla linea Vitale. Sul contropiede seguente la Salernitanasi distende bene. Coda apre per Sprocati che sulla sinistra pesca Zito, scarico per Rosina e tiro deviato in angolo da Varnier. Al 79esimo arriva l'ammonizione per Paolucci dopo una vistosa trattenuta ai danni di Vitale. Ultimo cambio per Venturato. Dentro Strizzolo al posto di Arrighini. Ultimo cambio anche per Bollini. Dentro Perico al posto di Della Rocca. (Francesco Davide Zaza)

