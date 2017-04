(LaPresse)

VIDEO SPAL NOVARA (2-0):HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 34^ GIORNATA) - La Spal vince 2-0 in casa contro il Novara grazie ai gol di Antenucci (rigore) e Schiavon. Vittoria preziosa per gli emiliani, ora primi in classifica a pari con il Frosinone (61 punti per loro). Il Novara resta invece a metà classifica con 46 punti. Nel prossimo turno di campionato gli estensi giocheranno a Brescia mentre la squadra di Boscaglia ospiterà il Verona.

SINTESI PRIMO TEMPO - Semplici per la sfida odierna varia il 3-5-2. Tra i pali Meret, in difesa Gasparetto, Giani e Vicari. Sulla fascia destra Lazzari, in mezzo al campo Mora, Castagnetti e Schiattarella, sul binario di sinistra Costa. In attacco la coppia Antenucci-Floccari. Il Novara risponde con il 3-4-3. Di fronte a Da Costa troviamo Troest, Mantovani e Chiosa, sulla fascia destra Dickmann, in zona nevralgica Bolzoni e Casarini, lungo la linea laterale di sinistra Calderoni. In avanti Orlandi, Galabinov e Lukanovic. Dopo i primi due minuti di studio la Spal prova a prendere per prima l'iniziativa. Antenucci e Mora combinano nei pressi dell'area e offrono palla a Floccari, prontamente intercettato. Il Novara prova a non farsi schiacciare. Ci prova Lukanovic dal limite, destro abbastanza velleitario che termina alto. Al nono minuto chance per Castagnetti. Il giocatore della Spal si coordina bene dal limite dopo una respinta di Lukanovic ma sfiora soltanto l'eurogol. Le due squadre propongono un ritmo sostenuto provandoci con convinzione. Apertura di Antenucci per Floccari, che però si allunga troppo il pallone che scivola in fallo laterale. Al 19esima Schiattarella se ne va. L'ex Bari Grande si mette in mostra con un coast to coast fulminante. Servizio per Antenucci ma il pallone viene intercettato dalla chiusura di Chiosa in scivolata. Al 21esimo occasione maxi per la Spal. Lazzari serve Antenucci che si libera bene, pallone per l'inserimento di Floccari che in girata cerca il secondo palo: fuori di un soffio la conclusione del giocatore biancoceleste, forse con Da Costa che la sfiora. Al 24esimo arriva il primo cartellino giallo del match. Se lo becca Lukanovic. Fallo ingenuo e tatticamente inutile quello commesso dal 32 del Novara su Gasparetto. Alla mezzora Chiosa rischia un clamoroso autogol. Retropassaggio improvviso del difensore, Da Costa con il piede ribatte salvando la porta. Al 33esimo padroni di casa vicino al gol con Floccari. Castagnetti fa viaggiare Costa sulla sinistra e crossa in mezzo per l'ex attaccante del Bologna che non ci arriva per un soffio. Al 37esimo Schiattarella apre per Costa che conclude dal limite, pallone centrale che viene arpionato da Da Costa. Al 41esimo tegola in casa Novara. Orlandi, tra i migliori in campo, è costretto a uscire per infortunio. Boscaglia non ha un altro play maker e fa entrare Cinelli, centrocampista dalle qualità più muscolari. Al 45esimo ecco la prima vera occasione per il Novara. Conclusione fulminante di Casarini su assist di Lukanovic, pallone che dal limite dell'area trova la risposta di Meret. La Spal non ci sta e prova a sfruttare l'ennesimo errore di Chiosa. Stavolta il pallone viene regalato a Mora che cerca il pallonetto da fuori area, ma manda il pallone di un soffio a lato.

SINTESI SECONDO TEMPO - Nessuna sostituzione al ritorno dagli spogliatoi. Di nuovo in campo gli stessi 22 di inizio gara. Chiosa prova a lasciarsi alle spalle un pessimo primo tempo sfoderando subito un'ottima chiusura su cross di Lazzari. La Spal rientra comunque carica e determinata a sbloccare il risultato. Costa cerca il fendente dalla sinistra, la difesa del Novara spazza. Ancora problemi tra le fila del Novara: Casarini si ferma per qualche minuto accusando dolore per un fallo subito. Il centrocampista fa cenno di voler proseguire. Mora intanto prova a ripartire centralmente e ad allargare per Antenucci ma l'ex attaccante del Catania non ci crede e l'azione sfuma. Al 54esimo ennesima ripartenza della Spal: Antenucci serve Floccari che conclude spedendo però a lato. Sempre e solo Spal. Floccari per Mora che ci prova. Pallone diretto all'angolino su cui si allunga Da Costa che spedisce in corner. Sul corner successivo arriva alla conclusione Castagnetti, la difesa del Novara ribatte anche se in affanno. Subito ammonito Arini. Appena entrato si guadagna un cartellino giallo per fallo su Dickmann. Infortunio per Gasparetto. Problemi fisici per lui dopo aver poggiato male la caviglia. Semplici al suo posto manda in campo Silvestri. Nel finale il Novara non riesce a schiacciare gli avversari senza creare i presupposti del pari. Giro palla compassato e tanta stanchezza tra le fila ospiti. Ammonito Giani nel frattempo. Gianluca Sansone ci prova da calcio di punizione. Posizione interessante per l'ex Sampdoria ma il suo tentativo si infrange contro la barriera. Ultimo cambio per Semplici: fuori Castagnetti e dentro Schiavon. Al 92esimo arriva il raddoppio della Spal. Mora apre per Costa che alza e crossa in mezzo per Schiavon, colpo di testa decisivo che permette al centrocampista appena entrato di battere Da Costa per la seconda volta. (Francesco Davide Zaza)

