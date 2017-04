(LaPresse)

VIDEO VICENZA TRAPANI (0-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (SERIE B 2016-2017, 34^GIORNATA) - Lo scontro diretto tra Vicenza e Trapani viene vinto dal Trapani che riesce ad espugnare il Menti grazie ad un gol realizzato da Casasola al 61'; con questi tre punti la squadra di Calori riesce a superare proprio il Vicenza e a candidarsi così ad abbandonare anche la zona playout. Discorso diametralmente opposto per la formazione di Bisoli che è stato superato dal Trapani ed ora si trova in zona play-out ad un passo dalla retrocessione diretta con un pubblico che al termine dell'incontro ha contestato i propri beniamini sotto la curva.

La gara, come probabilmente si poteva prevedere anche prima dell'inizio, è stata molto bloccata, l'importanza della posta in palio ha certamente condizionato le due squadre e così per vedere la prima occasione si è dovuto aspettare il 24' quando un errato retropassaggio di Esposito stava per innescare Jallow che è stato però anticipato dall'uscita di Vigorito; al 28' ancora Jallow riesce a saltare in velocità Esposito ma la sua conclusioe è stata bloccata senza troppi problemi da Vigorito. La reazione del Vicenza si concretizza al 30' quando, dopo un errato rinvio di Nizzetto, De Luca ha tentato una spettacolare rovesciata che però è finita di poco sopra la traversa. Al 38' è ancora il Trapani ad affacciarsi in avanti con Nizzetto la cui potente conclusione è deviata dall'attento Vigorito in calcio d'angolo; il portiere vicentino è ancora protagonista al 46' quando è riuscito a deviare in corner la conclusione tentata da Coronado. E così dopo due minuti di recupero si è concluso il primo tempo a reti bianche.

La ripresa si apre subito con una sostituzione decisa da Bisoli che mandato in campo Orlando al posto del deludente Bellomo. Nonostante il cambio, è ancora il Trapani ad attaccare e a sfiorare il vantaggio al 60' quando ancora Coronado con un bel tiro ha costretto Vigorito alla deviazione in calcio d'angolo. Il vantaggio però non si è fatto attendere ed è arrivato al 61' quando su un calcio d'angolo, Casasola ha potuto deviare in rete con un colpo di testa dal centro dell'area di rigore, lasciato inspiegabilmente solo dalla retroguardia vicentina che ha totalmente perso la marcatura. Bisoli corre subito ai ripari e al 65' ha mandato in campo Giacomelli al posto di Vita. Nonostante i cambi, il Vicenzanon riesce mai a creare pericoli concreti negli ultimi metri e così, dopo sei interminabili minuti di recupero, si è concluso questo incontro che ha permesso al Trapani di superare i padroni di casa che sono stati contestati dal proprio pubblico al termine del match.(Marco Guido)

