Entella Roma Primavera/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Entella Roma Primavera si gioca alle ore 20:45 (Foto LaPresse)

Entella Roma Primavera, che sarà diretta dall’arbitro Giosué Mauro D’Apice, si gioca alle ore 20:45 di giovedì 6 aprile; le due squadre scendono in campo per l’andata della finale di Coppa Italia 2016-2017, il cui ritorno avverrà a campi invertiti tra quindici giorni. Il paradosso della competizione giovanile è temporale: Entella e Roma hanno giocato le quattro partite prima della finale (ottavi, quarti e doppia semifinale) nell’arco di due mesi scarsi, e ora tornano in campo a distanza di due mesi e mezzo per l’ultimo atto.

Basta questo a dirci che qualunque discorso legato alla sola competizione decade; troppo ampio il margine tra l’ultima partita e questa per fare confronti concreti. Sicuramente però possiamo basarci sulle sfide che le due squadre hanno giocato in campionato: dopo aver centrato la finale eliminando la Fiorentina, la Virtus Entella ha avuto un periodo difficile coinciso con due sconfitte consecutive (una proprio con la Roma) e un pareggio, poi ha ripreso a correre vincendo quattro delle cinque partite seguenti ma nel fine settimana ha pareggiato contro l’Atalanta (2-2).

Rispetto all’inizio della stagione (9 vittorie e una sconfitta per aprire la stagione) il calo c’è stato, ma il progetto di Gianpaolo Castorina prosegue alla grande come dimostrato dal quarto posto nel girone C, in piena zona di qualificazione ai playoff. Non è da meno la Roma, che nello stesso girone si trova al terzo posto con 48 punti e, dunque, sarebbe qualificata alla stessa fase del campionato; i giallorossi hanno la peculiarità di non aver mai pareggiato in questa stagione (prendendo in esame tutte le competizioni).

Dopo aver eliminato l’Inter nella semifinale di Coppa Italia hanno avuto allo stesso modo un periodo di flessione: tre sconfitte in campionato da allora (otto partite) che le hanno impedito di dare la caccia ai nerazzurri e hanno anche sancito il sorpasso in classifica dell’Atalanta. Per Alberto De Rossi, che quest’anno ha già vinto la Supercoppa, resta il grande rammarico di aver mancato l’accesso agli ottavi di Youth League: sarebbe stato il terzo anno consecutivo, ma nello spareggio la Roma è stata eliminata dal Monaco.

Entrambe le squadre, va detto, non hanno partecipato al Torneo di Viareggio; se la Roma per il secondo anno consecutivo ha preferito concentrarsi appunto sull'Europa, a sorprendere è stato il rifiuto dell'Entella che nel 2016 aveva raggiunto i quarti di finale. Il dato dimostra se non altro come questo torneo abbia forse perso un po’ di prestigio rispetto al passato.

Passando all’analisi delle probabili formazioni, va segnalato che non ci sono squalificati da una parte o dall’altra; la Virtus Entella si dovrebbe schierare con un 5-3-2 nel quale resta da capire se sarà Puntoriere (bomber stagionale) ad affiancare Mota in attacco o se la scelta cadrà su Semprini. A centrocampo Joao Silva e Castagna con Alluci che agirà come una sorta di schermo davanti alla difesa; retroguardia che sarà invece guidata da Ferrante con Casagrande e Di Paola da centrali e Carullo e Cleur sulle corsie, in porta andrà il lituano Siaulys.

La Roma gioca di solito con il 4-3-3: davanti al portiere Crisanto ci saranno Marchizza e De Santis, con Nura - finalmente tornato a disposizione - a destra (in alternativa potrebbe giocare De Santis sulla corsia con Diallo centrale) e Luca Pellegrini dall’altra parte. In mediana Grossi sarà il riferimento centrale con Frattesi e uno tra Valeau e Bordin a fargli compagnia partendo da mezzali; davanti il tridente sembra fatto con Keba Coly e Soleri sugli esterni ad accompagnare la punta centrale Tumminello.

La Roma ha sicuramente qualcosa in più: esperienza, qualità e una potenza offensiva che nessuna squadra della Primavera può schierare (forse con la sola eccezione dell’Inter). Tuttavia la crescita della Virtus Entella lascia intendere che in questa doppia sfida la partita ci possa essere: sarà importante per i liguri provare a non prendere gol in questa partita casalinga.

L’agenzia di scommesse Snai ha stilato le quote per questa finale di andata di Coppa Italia Primavera: favorita la Virtus Entella con una quota sul segno 1 che vale 2,10 mentre il segno 2 per la vittoria della Roma vale 2,85. Il pareggio, che è contraddistinto dal segno X, vale 3,50 la somma che deciderete di mettere sul piatto.

La diretta tv di Entella Roma Primavera sarà su Sportitalia: sarà quindi un appuntamento in chiaro per tutti sul canale 60 del televisore (oppure sul 225 per gli abbonati alla televisione satellitare di Sky). La diretta streaming video sarà invece disponibile sul sito www.sportitalia.com: per accedere alle immagini della partita occorre essere registrati.

© Riproduzione Riservata.