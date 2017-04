Fabio Aru/ Giro d’Italia 2017: percorso molto equilibrato, ci sarà da lottare!

Fabio Aru (LaPresse)

FABIO ARU, GIRO D’ITALIA 2017:CI SARA’ DA LOTTARE - Mancano ancora 29 giorni al via del Giro d’Italia 2017, l’edizione speciale per il centenario della competizione rosa che percorre lo stivale italiano, e gli occhi di tutto sono chiaramente su Fabio Aru, uno dei favoriti per la vittoria, e assieme a Vincenzo Nibali, bandiera del ciclismo azzurro nel mondo. Il ciclista dell’Astana, tra i protagonisti più attesi si sta infatti preparando per essere al top della forma in vista della corsa rosa e non manca di fornire utili consigli a tutti i lettori del magazine For men, sulle cui pagine, ha parlato a lungo delle diverse novità nel mondo del ciclismo, ricordando anche l’importanza per uno sportivo di una corretta alimentazione e del giusto riposo: “ tra un uscita e l’altra è fondamentale riposare per recuperare gli sforzi e trasformali in potenza”. Va però fatto notare che fino ad oggi il cammino di preparazione di Fabio Aru in vista del Giro d’Italia 2017 non è stato troppo fortunato: tra i più attesi alla Tirreno Adriatico dello scorso marzo infatti dopo una brutta prova al Terminillo, il ciclista italiano è stato costretto al ritiro per un a brutta tracheo-bronchite, che ne ha compromesso le prestazioni. Per fortuna il corridore sardo ha ancora tempo per prepararsi prima della partenza del Giro, fissata ad Alghero il prossimo 5 maggio 2017. Proprio sul Giro rosa, appuntamento certamente più amato, lo stesso Aru ha dichiarato: “ Sarà un Giro molto combattuto perchè presenta un percorso equilibrato, con arrivi impegnativi in salita già nella prima parte,ma anche due cronometro individuali abbastanza lunghe che di certo permetteranno agli specialisti di guadagnare molto terreno in classifica". Secondo il programma ufficiale le due crono a cui fa rifermento Aru saranno infatti la 10^ tappa da Foligno a Montefalco di 39.2 km e l’ultima Monza-Milano, di 28 km, che chiuderà ufficialmente il Giro d’Italia 2017.

