Giro dei Paesi Baschi 2017/ Info streaming diretta tv, percorso San Sebastian-Bilbao (4^ tappa, oggi)

DIRETTA GIRO DEI PAESI BASCHI 2017 INFO STREAMING VIDEO E TV, PERCORSO 4^ TAPPA (SAN SEBASTIAN-BILBAO 174 KM, OGGI GIOVEDI' 6 APRILE) - Oggi il Giro dei Paesi Baschi 2017, tradizionale corsa a tappe che fa parte dell’Uci World Tour, propone la sua quarta tappa San Sebastian-Bilbao di 174 km. Frazione dunque che unisce due tra le principali città dei Paesi Baschi: non sarà particolarmente impegnativa, ma potrebbe presentare delle insidie. Insomma, non si prevedono grandi distacchi in classifica generale - al comando c'è David De La Cruz grazie alla vittoria di ieri - ma d'altro canto non è scontato che si arrivi in volata.

Andando ad analizzare il percorso della tappa di oggi, bisogna prima di tutto segnalare che la partenza avrà luogo alle ore 13.10 da San Sebastian, sede dell'arrivo di ieri. L'altimetria si presenterà ondulata, con numerosi saliscendi, ma due sole vere salite e non particolarmente impegnative: entrambe saranno Gpm di seconda categoria. La prima sarà l'ascesa verso Sollube, il cui scollinamento sarà l km 110,2, dunque ancora abbastanza lontano dal traguardo. Potrebbe risultare invece ben più importante la salita verso il Gpm di Vivero, che sarà collocato al km 160 e quindi a soli 14 dall'arrivo di Bilbao. Da quel momento all'arrivo sarà quasi tutta discesa, la quale terminerà a ridosso del traguardo. Ecco perché per i velocisti sarà un arrivo complicato.

Per chi vuole seguire il Giro dei Paesi Baschi in diretta tv, segnaliamo che questa quarta tappa San Sebastian-Bilbao sarà trasmessa a partire dalle ore 15.45 su Eurosport, canale che è visibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Eurosport. Questo significa che, se non potrete mettervi davanti a un televisore oggi pomeriggio, potrete anche godere della diretta streaming video garantita da Eurosport Player ma pure da Sky Go e Premium Play, a patto naturalmente di essere abbonati alle rispettive piattaforme. Un punto di riferimento sarà anche il sito Internet ufficiale, all’indirizzo vueltapaisvasco.diariovasco.com.

