MESSI, RONALDO O IBRAHIMOVIC?/ Il più vincente del mondo è…

Foto La Presse

MAXWELL È IL PIÙ VINCENTE, IL BRASILIANO HA ALZATO PIÙ TROFEI DI MESSI, RONALDO E IBRAHIMOVIC': QUELL'INIZIO PROPRIO CON ZLATAN - C'è un filo che lega Maxwell e Zlatan Ibrahimovic' e che arriva dal passato. Si parte del fatto che il terzino brasiliano e l'attaccante svedese hanno iniziato insieme la loro carriera con la maglia dell'Ajax dimostrando di essere calciatori di ottimo livello ed entrando nel parco di Mino Raiola. I due sono cresciuti molto con la maglia dell'Ajax per meritarsi poi la loro grande occasione nel calcio italiano. Zlatan Ibrahimovic' ci arriva dalla porta principale per giocare con la Juventus, mentre Maxwell da quella di servizio passando per Empoli e arrivando all'Inter per diventare protagonista. Chi l'avrebbe mai detto poi che un giorno sarebbe stato proprio Maxwell a vincere di più.

MAXWELL È IL PIÙ VINCENTE, IL BRASILIANO HA ALZATO PIÙ TROFEI DI MESSI, RONALDO E IBRAHIMOVIC' - Maxwell è diventato il calciatore più vincente in carriera con la coppa vinta ieri con la maglia del Paris Sainte German che lo porta a trentasei trofei raccolti più di Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic'. Sabato sera infatti la squadra allenata da Unai Emery ha vinto la Coppa di lega francese contro il Monaco con un secco 1-4 e anche se Maxwell non è sceso in campo anche lui ha avuto l'onore di alzare al cielo la Coupe de France. In carriera Maxwell ha iniziato a vincere in Olanda con la maglia dell'Ajax dove ha conquistato quattro titoli per poi arrivare in Italia dove con l'Inter ha vinto tre scudetti e una Supercoppa. Successi poi anche al Barcellona dove ha raccolto sette trofei e vinto la Champions League nel 2011. In Francia con il Paris Saint German invece ha vinto ben otto competizioni tra cui 4 Ligue 1, 2 Coppe di Francia, 3 di Lega e una Supercoppa. Quando il prossimo titolo dei record?

© Riproduzione Riservata.