Rally di Corsica 2017/ Mondiale Wrc, il programma, il percorso e gli orari della prova (Bastia)

Rally di Corsica 2017 (LaPresse)

RALLY DI CORSICA 2017, MONDIALE WRC, IL PROGRAMMA, IL PERCORSO E GLI ORARI (BASTIA)-Il Mondiale del WRC, la massima categoria del Rally si ferma in questo weekend da oggi 6 aprile a domenica 9 aprile a bastia per il Rally di Corsica 2017, tra gli appuntamenti più attesi da tutti gli appassionati, vista anche la sua lunga storia. Il Tours de Course infatti è molto antico e la sua fondazione risale al lontano 1956, ma è rientrato nel programma del Mondiale Wrc solo nel 2015 dopo un’assenza di quasi 7 anni, durante i quali in parte è stato sostituito dal Rally di Alsazia. Percorso, protagonista, storia e natura rendono ogni edizione del Rally di Corsica un appuntamento davvero imperdibile. Andiamo quindi a vedere il programma di questa edizione 2017, che come detto occuperà ben 4 giorni di questa settimana, anche se la partenza effettiva della prova del Mondiale WRC sarà solo venerdì 7aprile.

Nella giornata di oggi il Rally di Corsica 2017 avrà inizio questa mattina alle ore 8.00 con il primo Shakedown dei piloti con priorità seguito dall’ingresso del resto dei partecipanti al Tour de Course 2017: la giornata poi proseguirà con eventi promozionali, conferenze stampa e sessioni di autografi con il pubblico, che senza dubbio accorrerà veramente numeroso. Alle ore 18.30 vi sarà poi la cerimonia di apertura del rally di Corsica 2017 con l’ingresso delle vetture nel Parco Chiuso. Tra venerdì, sabato e domenica invece si volgerà effettivamente la quarta tappa del Mondiale 2017 Wrc che prevede dieci stages per un totale di 316.76 km di tappa e una distanza complessiva di 1082.20 km: la partenza sarà fissata dunque a Pietrosella mentre il traguardo è stato fissato a Porto Vecchio, con la stazione di riferimento e il parco chiuso posizionato a Bastia. Sabato sarà la giornata più impegnativa per tutti i partecipanti: vi saranno in programma infatti due stages nel nord della Corsica per un totale di 131.92 km: domenica invece il calendario ha previsto prove leggere, tranne la prima, che misura 53.78 km.

Ricordiamo infine che diversi appuntamenti del Rally di Corsica 2017 saranno visibili in diretta tv sul canale Eurosport, presente sia sul palinsesto di Sky che su quello di mediaste Premium, con diversi spazi dedicati alla quarta prova del mondiale del Wrc distribuiti su tutta la giornata, che potranno essere seguiti anche in diretta streaming video. Consigliamo inoltre di collegarsi al sito ufficiale del Mondiale, all’indirizzo www.wrc.com, oltre che sul portale ufficiale del Tour de Course, all’indirizzo www.tourdecorse.com, per sempre aggiornati sull’evento, con la possibilità di seguire anche il live timing delle diverse stages in programma in questo weekend.

