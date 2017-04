VIDEO/ Chelsea Manchester City (2-1): highlights e gol. Le parole di Guardiola (Premier League 31^ giornata)

La formazione del Chelsea con Antonio Conte (LaPresse)

VIDEO CHELSEA MANCHESTER CITY (2-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (PREMIER LEAGUE 31^ GIORNATA) GUARDIOLA: COMPLIMENTI AI MIEI RAGAZZI - – Il secondo atto tra Chelsea e Manchester City, ovvero tra Conte e Guardiola ha visto la seconda vittorie del tecnico Blues, che rimane quindi in testa alla classifica della Premier League, con ben 7 punti di vantaggio rispetto alle inseguitrici. Al termine del match il tecnico dei Citizens ha dichiarato nella classica conferenza stampa: "Prima di tutto mi voglio congratulare con il Chelsea per la vittoria, secondo sono fortunato ad allenare questa squadra e questi giocatori. Sono venuto a Stamford Bridge giocando con personalità, senza aspettare: ho visto quante squadre venire qui e giocare con 6 in difesa. Abbiamo preso palla e giocato come abbiamo sempre fatto: non ci si può aspettare cdi creare tante occasioni contro una squadra che difende così bene, con 9 uomini in area. Hanno segnato e vinto: nel calcio quando una squadra segna due 2 l'altra 1, vince la squadra che ne ha segnati 2. Il Chelsea vincerà il campionato? il Tottenham è lì".

VIDEO CHELSEA MANCHESTER CITY (2-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (PREMIER LEAGUE 31^ GIORNATA) - Il Chelsea vince e stravince in casa contro il Manche City nella 31^giornata della Premier League: Conte batte ancora Guardiola per 2-1, grazie a una fantastica doppietta di Hazard, a cui solo il solito Aguero prova a rimediare per i Citizens. Con questa bella vittoria i blues, già capolisti nella classifica della Premier League, mantengono il distacco di +7 dalla diretta inseguitrice Tottenham, che proprio ieri sera ha superato per 3-1 lo Swansea. Andiamo a vedere cosa è successo a Stamford Bridge ieri sera: Conte è sceso in campo tra le mura di casa con il solito 3-4-3 a cui Guardiola ha risposto con un 4-2-1-3 con Aguero grande speranza dei Citizens. La partita prende subito una piega favorevole per il Chelsea con Costa, il cui tiro però termina in maniera decisamente imprecisa: il secondo assalto va però a buon fine e al 10’ è Hazard ha segnare il primo gol della partita sfruttando l’assist di Azpilicueta beffa Caballero. Il Manchester City però non si troppo scomposero e si affida alla ripartenze: al 26’ è il solito Aguero a beffare Courtois al 26 minuto. Al 35’ minuto un nuovo colpo di scena Fernandhino atterra Pedro in area, è rigore per il Chelsea: Hazard si presenta al dischetto ma il suo tiro è parato da Caballaro, e che niente più fare alla ribattuta. Poco succede della seconda frazione di gioco a Stamford Bridge: il City spinge con Stones, che si mangia il pareggio, come Aguero fa pochi minuti dopo, ma Courtois non si fa più sorprendere. Confrontato le statistiche match notiamo che il Manchester City ha registrato un maggior possesso palla (circa il 60% contro il 40% avversario, oltre che aver realizzato un maggior numero di tiri (17 totali e 7 in porta) e sfruttato più calci d’angolo (9). Per la formazione di Conte invece si contano appena 10 tiri di cui 4 verso lo specchio avversario.

