Diretta / Busto Arsizio Casalmaggiore: info streaming video e tv, risultato live (play off Serie A1 oggi)

DIRETTA UNET YAMAMY BUSTO ARSIZIO-POMI’ CASALMAGGIORE: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (PLAY OFF SERIE A1 GARA 1, OGGI) Busto Arsizio-Casalmaggiore è la partita di volley femminile in programma per oggi 7 aprile 2017 alle ore 20.30 e valida per gara 1 dei quarti di finale playoff del campionato di Serie A1. Dopo il purgatorio degli ottavi di finale, le farfalle di Mencarelli approdano al tanto sospirato tabellone finale per poter lottare da pari per lo scudetto numero 72,tenendo nel contempo vivo il sogno europeo: di fronte per oggi al Palanyamamy si troveranno le rosanero di Pomì, formazione affatto semplice già sulla carta.

Se si controllano gli ultimi impegni delle due formazioni il caso è curioso: le due squadre pronte a scendere in campo per giocarsi un posto nella semifinale dello scudetto, si sono appena sfidate in semifinale, per un posto nella Finalissima della Coppa Cev 2017. In Europa la meglio la ebbero le bustocche, vincitrici per 3-0 all’andata per 3-2 nel match di ritorno al PalaYamamay, ma in campionato il fato potrebbe essere loro avverso, vista la grande determinazione delle ragazze di Caprara di non lasciarsi sfuggire anche l’obbiettivo stagionale dello scudetto. Ma andiamo a vedere come le due formazioni approdano a questa partita: se Casalmaggiore è riuscita a accedere solo ora al tabellone dei playoff grazie alla seconda posizione in classifica a fine stagione, per busto il cammino non è stato così facile.

Chiuso il campionato in extremis con una vittoria che è valsa la settima posizione (ma con il rischio di non potersi giocare lo scudetto) le farfalle di Mencarelli si sono pian piano riprese nelle ultime settimane, riuscendo a battere con ottimi risultati agli ottavi di finale la Saugella Team Monza, con il risultato di 3-1 sia all’andata che al ritorno. La sfida di questa sera comunque appare più incerto che mai, per qualità delle rose e storico, ma di cerco oggi le rosanero avranno un motivo in più per ottenere una vittoria e poter cosi vendicare l’uscita di scena in Cev Cup.

Ricordiamo infine che la partita di volley femminile tra Busto Arsizio e Casalmaggiore, attesa alle ore 20.30, sarà visibile in diretta tv sul canale tematico della Rai, Raisport +, disponibile al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Sarà altresì confermata anche la diretta streaming video della partita disponibile tramite il servizio Raiplay.it. Consigliamo infine di consultare il portale ufficiale della Lega, all'indirizzo www.legavolleyfemminile.it, per rimanere aggiornati sul risultato e le statistiche del match

