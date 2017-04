Diretta/ Coppa Davis Belgio Italia 2017: Lorenzi Darcis, Seppi Goffin, streaming video SuperTennis.tv

Diretta Coppa Davis: Andreas Seppi gioca oggi contro Goffin (Foto LaPresse)

DIRETTA COPPA DAVIS 2017: BELGIO ITALIA, LORENZI DARCIS STREAMING VIDEO SUPERTENNIS (OGGI 7 APRILE) - Paolo Lorenzi-Steve Darcis e Andreas Seppi-David Goffin sono i due match che aprono Belgio Italia, sfida valida per i quarti di finale della Coppa Davis 2017. L’Italia ci crede, e va a caccia della semifinale: si parte alle ore 14 presso lo Spiroudome di Charleroi, dove si gioca su superficie sintetica e su campo indoor. La formula è nota, ma vale la pena ripeterla: si giocano quattro incontri di singolare inframmezzati dal doppio del sabato.

Essendoci cinque match, a qualificarsi è la nazionale che arriva a vincerne tre, dovesse accadere prima della quinta sfida si deciderebbe di comune accordo se proseguire (ma in ogni caso si giocherebbe al meglio del tre set e non più dei cinque). Ricordiamo anche che i giocatori impegnati nel singolare sono fissi nella prima giornata, e sono quindi quelli presentati ufficialmente a referto; potrebbero variare la domenica, ma sempre con il limite che ciascun tennista non può essere impiegato più di due volte totali, e può giocare un solo match in una giornata. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU SUPERTENNIS BELGIO ITALIA (COPPA DAVIS 2017)

Cosa significa? Semplice: Domenica, se il match sarà ancora in bilico, sia Barazzutti che Johan Van Herck potranno operare sostituzioni rispetto alle loro scelte iniziali. La scelta di Corrado Barazzutti è stata inevitabile: con Fognini fuori dai giochi non c’era altro da fare se non promuovere a singolarista un Lorenzi che già contro l’Argentina aveva fatto ampiamente la sua parte, e che arrivato a 35 anni sta vivendo il momento migliore della carriera.

Entrato nei primi 40 giocatori del ranking Atp, Lorenzi non ha mai avuto grandissimi risultati ma si è sempre distinto per dedizione e spirito di sacrificio; un po’ come il suo avversario odierno, Steve Darcis che è numero 53 della classifica mondiale e che rappresenta un osso duro dal punto di vista della costanza e del carattere.

Potrebbe risultare più squilibrato l’altro match: Andreas Seppi è un giocatore che è sempre stato capace di grandi colpi (ricordiamo la vittoria su Roger Federer e quella su Nick Kyrgios) e che spesso e volentieri si esalta quando si gioca ai cinque set, ma dall’altra parte della rete c’è un David Goffin che, se anche non è nella strepitosa forma del 2015, è sicuramente un ostacolo probante per chiunque.

Diciamo che arrivare al sabato sul risultato in parità sarebbe un buon affare per l’Italia che, a prescindere da chi giocherà, sembra essere favorita nel doppio; chiaramente il grande colpo sarebbe quello di un 2-0 che ci porterebbe ad avere un triplo match point da sfruttare e gestire al meglio. Potrebbe esserci nel caso l’occasione di vedere in campo anche lo spezzino Alessandro Giannesi, che Barazzutti ha voluto convocare come riserva e che sembrava addirittura destinato a giocare oggi.

Il Belgio non fa forse parte dell’élite del tennis mondiale e in questo senso non si può considerare una big di Coppa Davis, ma intanto due anni fa ha raggiunto una sorprendente finale; inoltre gioca in casa e, se pure nel tennis il fattore campo incide meno, il tifo di Coppa Davis potrebbe avere la sua parte in causa.

Belgio Italia di Coppa Davis 2017 sarà trasmessa in diretta tv da SuperTennis, la televisione federale che trovate al numero 64 del vostro televisore; ricordiamo inoltre che per tutti coloro che non potessero mettersi davanti a un televisore ci sarà la possibilità di assistere ai match anche in diretta streaming video, visitando il sito www.supertennis.tv. Il portale ufficiale di riferimento per la Coppa Davis è invece www.daviscup.com. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU SUPERTENNIS BELGIO ITALIA (COPPA DAVIS 2017)

© Riproduzione Riservata.