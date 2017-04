Giro dei Paesi Baschi 2017/ Info streaming diretta tv, vincitore, percorso Bilbao-Eibar (5^ tappa, oggi)

Diretta Giro dei Paesi Baschi - LaPresse

DIRETTA GIRO DEI PAESI BASCHI 2017 INFO STREAMING VIDEO E TV, PERCORSO 5^ TAPPA (BILBAO-EIBAR 139,8 KM, OGGI VENERDI' 7 APRILE) - Oggi il Giro dei Paesi Baschi 2017, tradizionale corsa a tappe iberica inserita nell’Uci World Tour, propone la sua quinta tappa Bilbao-Eibar di 139,8 km. Frazione dunque piuttosto breve, ma che si annuncia durissima grazie a ben sei Gpm dei quali tre di prima categoria: sarà dunque la tappa regina di questa edizione del Giro dei Paesi Baschi, da sempre corsa adatta agli scalatori. Sarà dunque una giornata molto importante per la classifica generale - al momento cortissima -, che stasera potrebbe essere molto diversa, anche se l'ultimo verdetto arriverà con la cronometro conclusiva di domani, sempre ad Eibar. Andando ad analizzare il percorso della tappa di oggi, bisogna prima di tutto segnalare che la partenza avrà luogo alle ore 14.00 da Bilbao, sede dell'arrivo di ieri.

Partenza ritardata in ragione della brevità della tappa, ma basta dare uno sguardo all'altimetria per capire che ci sarà molto da soffrire. Solo la primissima parte del tracciato sarà pianeggiante, ma poi si comincerà a salire: al km 44,7 infatti sarà già collocato il primo Gpm di giornata, il Pagatza Elgeta di seconda categoria. Al termine della discesa ci sarà un breve respiro, ma la seconda metà della tappa sarà semplicemente micidiale. Infatti, al km 71,1 ecco il primo passaggio sul Gpm di prima categoria di Izua. Da quel momento in poi, non ci sarà più respiro: al km 91,8 ecco il Gpm di terza categoria di Trabakua, poi ecco il secondo passaggio sulla salita di Izua, con scollinamento al km 106,2 e al km 120,9 il Gpm di Urkaregi, classificato di terza categoria. In questo modo si arriverà ai piedi della salita finale, cioè il Gpm di prima categoria di Usartza. Non si tratterà di un vero e proprio arrivo in salita, perché il Gran Premio della Montagna sarà al km 137,8, cioè esattamente 2000 metri prima dell'arrivo di Eibar, ma naturalmente non cambia la sostanza di una tappa che sarà durissima.

Per chi vuole seguire il Giro dei Paesi Baschi in diretta tv, segnaliamo che questa quinta tappa Bilbao-Eibar sarà trasmessa a partire dalle ore 15.30 su Eurosport, canale che è visibile sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Eurosport. Questo significa che, se non potrete mettervi davanti a un televisore oggi pomeriggio, potrete anche godere della diretta streaming video garantita da Eurosport Player ma pure da Sky Go e Premium Play, a patto naturalmente di essere abbonati alle rispettive piattaforme. Un punto di riferimento sarà anche il sito Internet ufficiale, all’indirizzo vueltapaisvasco.diariovasco.com.

