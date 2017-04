MASSIMO FERRERO/ Video, l'esultanza contro la Roma costa al Viperetta 20 giorni di inibizione

Massimo Ferrero - La Presse

ESULTANZA FERRERO, VIDEO: L'EX PRESIDENTE DELLA SAMPDORIA PATTEGGIA PER 20 GIORNI DI INIBIZIONE: UN MOMENTO COMPLICATO - Massimo Ferrero dovrà scontare venti giorni di inibizione dopo l'esultanza, considerata volgare, dopo la vittoria della sua Sampdoria contro la Roma di cui tra l'altro l'uomo è tifoso dichiarato. Non è questo però di certo il problema più grande che sta vivendo l'uomo, costretto anche a rinunciare alla carica di Presidente della Sampdoria. Il tutto infatti era arrivato per decisione della Figc, Federazione Italiana Giuoco Calcio, alla fine della vicenda giudiziaria che aveva portato al fallimento della Livingstone. Massimo Ferrero però non ha rilasciato ancora dichiarazioni in merito e proprio di fronte all'inibizione ora c'è proprio un problema in più da fronteggiare. Staremo a vedere quello che capiterà dopo tutti questi eventi che hanno travolto la Sampdoria e soprattutto Massimo Ferrero che però in passato ha dimostrato di sapere come gestire anche situazioni di tensione. CLICCA QUI PER IL VIDEO

ESULTANZA FERRERO, VIDEO: L'EX PRESIDENTE DELLA SAMPDORIA PATTEGGIA PER 20 GIORNI DI INIBIZIONE - L'esultanza di Massimo Ferrero, dopo la vittoria della Sampdoria contro la Roma, aveva fatto il giro del web e creato davvero molte polemiche. Da quel momento è partita anche un procedimento dalla procura federale che si è risolto solamente oggi con il pateggiamento da parte di Massimo Ferrero. Questi infatti ha sfruttato l'articolo 32 sexies del codice di giustizia sportiva e dovrà scontare venti giorni di inibizione. Inoltre la Sampdoria sarà costretta a pagare circa seimila euro di ammenda. L'uomo esultò in maniera considerata volgare dopo un successo importante e di prestigio che non giustifica però il suo gesto compiuto dopo il fischio finale a cavallo di una transenna nella tribuna vip dello Stadio Luigi Ferraris. Il video intanto diventa virale e il pubblico commenta con entusiasmo perchè in fondo, al di là delle tante polemiche, il Viperetta è sicuramente un personaggio amatissimo proprio per la sua stravaganza. Nonostante questo però sarà molto importante evitare di essere offensivi contro gli avversari soprattutto per chi fa parte degli addetti ai lavori.

© Riproduzione Riservata.