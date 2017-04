PROBABILI FORMAZIONI SERIE A/ News, gli schieramenti delle partite: maxi squalifica per Pinilla (31^ giornata)

Koulibaly e Keita nel match tra Lazio e Napoli nel girone di andata di campionato (LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A NEWS, GLI SCHIERAMENTI DELLE PARTITE (31^ GIORNATA). GLI SQUALIFICATI - Le probabili formazioni della 31^ giornata di Serie A saranno influenzate dalle decisioni del giudice sportivo, che ha squalificato 5 giocatori. Andiamo subito a vedere di chi si tratta. Il primo nome della lista è sicuramente quello di Maurico Pinilla: l'attaccante del Genoa è stato fermato per ben cinque giornate “per aver, al 14° del secondo tempo, dopo la notifica el provvedimento di ammonizione, proferito espressione ingiuriosa accompagnata da un gesto eloquente e plateale del braccio nei confronti del Direttore di gara, nonché, successivamente alla notifica dell'espulsione, per essersi avvicinato all'Arbitro con atteggiamento minaccioso ed intimidatorio, trattenuto a stento da compagni e avversari, colpendo il medesimo con schiaffi sul braccio e sulla mano destra e rivolgendogli altresì espressioni minacciose”. Una stangata, quella rimediata da Pinilla, che di certo non aiuta il Genoa, squadra che sta attraversando un momento molto complicato. Gli altri giocatori squalificati per un turno sono invece i seguenti: Alessandro Gazzi (Palermo), Jakub Jankto (Udinese), Franck Kessie (Atalanta) e Luca Rossettini (Torino). (agg. Giuliani Federico)

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A NEWS, GLI SCHIERAMENTI DELLE PARTITE (31^ GIORNATA) – Il campionato di serie A torna protagonista con la sua 31^ giornata: andiamo quindi a vedere partita per partita le probabili formazioni che vedremo in campo, facendo attenzione a indisponibili e squalificati. Mancano ormai sette giornate di campionato ancora da disputare e i punti messi in palio paiono pesare quindi il doppio. La nostra analisi partirà chiaramente dai tre anticipi della serie A del sabato, ovvero con Empoli Pescara, attesa alla ore 15.00 seguita alle ore 18.00 con Atalanta Sassuolo: Juventus-Chievo alle ore 20.45 chiuderà la giornata. Domenica invece la 31^giornata di campionato inizierà con il lunch match delle ore 12.30 di Sampdoria -Fiorentina, mentre saranno 5 le partite attese alle 15.00 ovvero Bologna-Torino, Cagliari-Torino, Crotone-Inter, Milan-Palermo e Udinese-Genoa. In turno invece si chiuderà con il big match tra Lazio e Napoli, atteso all’Olimpico alle ore 20.45.

Probabili formazioni Empoli-Pescara (ore 15.00) – Per questo match Martusciello dovrebbe fare affidamento su Pucciarelli e Thiam come due punte, anche se quest’ultimo rimane in ballottaggio con Maccarone fino all’ultimo. Zeman, invece per formazione del suo Pescara dovrà ancora fare a meno di Vitturini, Pepe e Gilardino mentre rimangono da valutare le condizioni di Stendardo e Coda.

Probabili formazioni Atalanta Sassuolo (ore 18.00) – Tra i bergamaschi l’assente conclamato rimane Kessiè fuor per decisione del giudice sportivo, mentre non dovrebbe mancare invece Freuler, schierabile a centrocampo in coppia con Grassi. Per la compagine neroverde invece gli assenti sono più numerosi: non saranno infatti a disposizione di Di Francesco Gazzola, Magnagnelli, Biondini e Ricci.

Probabili formazioni Juventus Chievo (ore 20.45) –Allegri in questa 31^ giornata di campionato, dovrà già fare i conti su chi utilizzare oggi e chi no in vista del prossimo incontro di Champions League: irrinunciabile il modulo 4-2-3-1 dove però non dovrebbe esserci Mario Mandzukic. Per la probabile formazione dei clivensi invece Maran farà affidamento sulla coppia Inglese-Pellissier in attacco, anche se quest’ultimo rimane in Ballottaggio con Meggiorini.

Probabili formazioni Sampdoria Fiorentina (12.30) – Nei possibili schieramenti al Marassi per il lunch match della serie A Giampaolo dovrà fare a meno di Muriel e Sala, ancora indisponibili, mentre tra i viola i possibili assenti saranno Bernardeschi e Vecino, entrambi per guai fisici. Per entrambi i tecnici soliti ballottaggi, tra Paret e Linetti in casa ligure e Kalinic Babacar per i toscani.

Probabili formazioni Bologna Roma (ore 15.00) - Per questo incontro sia Donadoni che Spalletti avranno a disposizione una rosa quasi al completo: solo due casi dubi per i felsinei con Helader e Masina. Per il match al Dall’Ara il tecnico della Roma sarà ancora affidamento a Dzeko, oltre al rientro a pieno regime di De Rossi al centro del campo.

Probabili formazioni Cagliari Torino (ore 15.00) – Per il match della 31^ giornata di serie A sia Rastelli che Mihajlovic dovranno fare conti su alcuni assenti: in casa sarda non sono ancora disponibili Melchiorri, Dessena, Barella, Colombo e Ceppitelli. Per i granata rimarranno out anche Rossettini (per squalifica), Carlao e Obi, con quest’ultimo ancora da valutare ma che difficilmente sarà in campo fin dal primo minuto.

Probabili formazioni Crotone Inter (ore 15.00)- Oltre all’assente annunciato Galgliardini (per precauzione in vista del prossimo derby), per il match atteso allo Scida tra calabresi e nerazzurri non vi sono altri assenti conclamati. Il Crotone si affiderà in attacco a Trotta e Falcinelli, mentre per l’Inter di Pioli non mancherà Icardi, con Joao Maio in posizione da trequartista dietro al capitano.

Probabili formazioni Milan Palermo (ore 15.00)- I rossoneri tornano in casa con il bisogno di 3 punti netti per non abbandonare il sogno euroepo: in questo senso Montella si rallegra del ritorno di Suso, stabile sulla sinistra, in coppa con Deulofeu, per supportare il solito Bacca punta centrale, con Lapadula che scalpita dalla panchina. I rosanero invece non possono fare a meno di Nestorovski che domenica sarà assistito da Diamanti, la cui squalifica è stata annullata.

Probabili formazioni Udinese Genoa (ore 15.00)- Per il match al Friuli Delneri dovrà fare a meno di Jakto, out per squalifica, mentre in avanti è ancora in bilico il ballottaggio tra Perica e Thereau. I grifoni invece saranno orfani di Piniilla, squalificato per 5 turni di campionato dal giudice sportivo, per intimidazioni ala direttore di gara nel corso del precedente turno di Serie A

Probabili formazioni Lazio Napoli (ore 20.45) – Nel big match serale Inzaghi potrebbe essere costretto a fare a meno di De Vrij e Biglia, il che potrebbe il tecnico ad optare per un 3-5-1-12,con Felipe Anderson posto dietro a Immobile. Nessun cambiamento in casa azzurra, dove Sarri metterà in campo la solita formazione titolare, per puntare alla migliore piazza in classifica possibile fine stagione: da valutare l’ingresso di Milik, magari nella ripresa.

