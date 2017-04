Probabili formazioni/ Atalanta Sassuolo: diretta tv, orario, le ultime notizie (Serie A 2017)

Atalanta Sassuolo: Alejandro Gomez in azione (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SASSUOLO: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Atalanta-Sassuolo, che si gioca alle ore 18 di sabato 8 aprile per la trentunesima giornata della Serie A 2016-2017, è uno snodo fondamentale nel campionato della Dea: quinta con 58 punti in classifica, la squadra di Gian Piero Gasperini è sempre più vicina all’Europa e non si può dunque permettere di lasciare punti in casa, contro una formazione che per di più ha faticato tanto nel corso della stagione ma, abbondantemente salva, ha ben poche motivazioni di classifica. Sfida da vincere senza indugio; aspettando il calcio d’inizio all’Atleti Azzurri d’Italia, andiamo quindi a vedere quali sono le scelte dei due allenatori che si confronteranno domenica, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Atalanta Sassuolo.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA - Kessie è squalificato, ma Gasperini è riuscito in questa stagione a far crescere le seconde linee: Freuler, ritrovatosi titolare dopo la partenza di Gagliardini, sarà affiancato da un Alberto Grassi che ha trovato spazio e importanza dopo una prima parte di campionato trascorsa in panchina. Il resto dell’undici non cambierà perchè l’Atalanta è una macchina che funziona benissimo: Alejandro Gomez, 14 gol in campionato (quasi il doppio del suo precedente record), sarà regolarmente in campo al fianco di Petagna, con Kurtic che agirà come una sorta di trequartista mascherato. A centrocampo i due esterni, che sono forse il grande segreto della squadra orobica, Andrea Conti e Spinazzola con il secondo che è anche riuscito a guadagnarsi la convocazione in Nazionale; Rafa Toloi, cresciuto tantissimo dall’inizio del campionato, ancora una volta completerà il reparto arretrato con Caldara, che ha già segnato 6 gol e di fatto è il difensore più prolifico della Serie A, e Andrea Masiello che proteggeranno il portiere albanese Etrit Berisha.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO - Eusebio Di Francesco deve fare a meno dei soliti tre lungodegenti; uno di questi, cioè Biondini, completa la pattuglia di ex Atalanta che militano oggi nel Sassuolo. Troviamo infatti anche il portiere Consigli, che sarà regolarmente tra i pali, e Peluso che invece giocherà come terzino sinistro. In difesa ci sarà anche Lirola come terzino destro, mentre al centro i favoriti sono Paolo Cannavaro e Acerbi con Letschert che però mantiene una possibilità di giocare dal primo minuto; a centrocampo solito assetto con Lorenzo Pellegrini e Missiroli che dovrebbero avere la meglio su Duncan come mezzali, al centro nella posizione di playmaker agirà invece il veterano Aquilani. Per quanto riguarda il tridente offensivo, l’unico dubbio riguarda la prima punta: Defrel parte favorito su Matri. Berardi (tornato al gol su rigore dopo sette mesi) e Politano sono entrambi diffidati e rischiano di saltare la prossima partita.

ATALANTA SASSUOLO: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Atalanta Sassuolo, valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, per la precisione su Sky Super Calcio e Sky Calcio 1; non sarà invece trasmessa dalla pay tv del digitale terrestre.

ATALANTA (3-4-1-2): E. Berisha; Toloi, Caldara, A. Masiello; A. Conti, Freuler, A. Grassi, Spinazzola; Kurtic; Petagna, A. Gomez

A disposizione: Gollini, C. Raimondi, Hateboer, Zukanovic, Konko, Cristante, Migliaccio, Dramé, Mounier, D’Alessandro, Paloschi, Pesic

Allenatore: Gian Piero Gasperini

Squalificati: Kessié

Indisponibili: -

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Lo. Pellegrini, Aquilani, Missiroli; D. Berardi, Defrel, Politano

A disposizione: Pegolo, Pomini, Antei, Letschert, Dell’Orco, Duncan, Sensi, Mazzitelli, F. Ricci, Ragusa, Iemmello, Matri

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Gazzola, Biondini, Magnanelli

