Probabili formazioni/ Empoli Pescara: diretta tv, orario, le ultime notizie (Serie A 2017)

Empoli Pescara: tensione nella partita di andata (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI PESCARA: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Empoli Pescara apre la trentunesima giornata della Serie A 2016-2017: le due squadre giocano sabato 8 aprile alle ore 15, con orario anticipato rispetto al solito visto che sono previste tre partite. Una sfida importantissima per entrambe: l’Empoli ha la possibilità di interrompere la serie di sconfitte e allo stesso tempo fare un altro passo verso una salvezza che si è complicata, il Pescara è all’ultima spiaggia ma espugnando il Castellani potrebbe provare a rimettersi in corsa, perchè porterebbe a 6 i punti di ritardo dai toscani (con sette giornate da giocare, comunque impresa difficile). Aspettando allora che inizi la partita, andiamo a vedere quali sono i dubbi e le certezze dei due allenatori analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Empoli Pescara.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI - L’Empoli potrebbe dover fare a meno di Krunic, che ha un affaticamento; al suo posto potrebbe giocare Andrés Tello che è il suo sostituto naturale, ma non è da escludere una soluzione con il doppio playmaker, quindi José Mauri che andrebbe ad affiancare Dioussé. Per il resto la formazione di Giovanni Martusciello non dovrebbe cambiare: solito 4-3-1-2 con fiducia rinnovata a un Thiam in crescita, al suo fianco Maccarone con El Kaddouri alle spalle delle due punte in posizione di trequartista. La mediana sarà completata da Daniele Croce che agirà da mezzala sinistra; in difesa invece è indisponibile Cosic, che in ogni caso sarebbe andato in panchina. Costa rientra dalla squalifica e fa coppia al centro con Bellusci, a sinistra gioca Pasqual che rimane ampiamente favorito su Dimarco mentre a destra Laurini, quando sta bene, è titolare indiscutibile. In porta ci sarà Skorupski: ragionevolmente il polacco, di proprietà della Roma, dovrebbe essere alle ultime partite con la maglia dell’Empoli.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA - Restano fuori Stendardo e Gilardino, due veterani che avrebbero potuto dare una mano al Pescara; in difesa potrebbe rivedersi Campagnaro dal primo minuto, l’ex di Napoli e Inter sembra infatti favorito per occupare una posizione al fianco di Cesare Bovo, con la conferma di Zampano e Biraghi sulle corsie laterali e Fiorillo che dovrebbe avere la meglio su Bizzarri tra i pali. In mediana invece arriverà la probabile conferma per Coulibaly che si è ben comportato contro il Milan; Muntari sarà impiegato da playmaker basso davanti alla difesa, dall’altra parte invece Ledian Memushaj rimane favorito su Verre. Per quanto riguarda il tridente offensivo, Benali e Caprari dovrebbero essere sicuri del posto; qualche dubbio in più per il ruolo di prima punta, perchè Cerri ha fatto benissimo da quando Zdenek Zeman si è seduto sulla panchina della squadra ma non è al meglio. In campo dunque potremmo vedere Bahebeck: sarebbe dovuto essere l’uomo in più nella corsa alla salvezza, ma il giovane francese ha giocato pochissimo lasciando tanti rimpianti e aprendo alle domande su quel che sarebbe potuto essere se fosse stato a pieno servizio per tutto il campionato.

EMPOLI PESCARA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Empoli Pescara, valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, per la precisione su Sky Calcio 1; non sarà invece trasmessa dalla pay tv del digitale terrestre.

EMPOLI (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Bellusci, A. Costa, Pasqual; Krunic, Dioussé, D. Croce; El Kaddouri; Maccarone, Thiam

A disposizione: Pelagotti, Pugliesi, Veseli, Zambelli, F. Barba, Dimarco, A. Tello, José Mauri, Buchel, Pucciarelli, Marilungo, Mchedlidze

Allenatore: Giovanni Martusciello

Squalificati: -

Indisponibili: Cosic

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; F. Zampano, Campagnaro, C. Bovo, Biraghi; Coulibaly, Muntari, L. Memushaj; Benali, Bahebeck, Caprari

A disposizione: Bizzarri, Gyomber, Fornasier, A. Crescenzi, Cubas, A. Bruno, Verre, Kastanos, Muric, Mitrita, Cerri

Allenatore: Zdenek Zeman

Squalificati: -

Indisponibili: Vitturini, Stendardo, Gilardino

