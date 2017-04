Probabili formazioni/ Juventus Chievo: diretta tv, orario, le ultime notizie (Serie A 2017)

Juventus Chievo: Juan Cuadrado contro Perparim Hetemaj (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CHIEVO: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Juventus-Chievo è valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017: squadre in campo sabato 8 aprile alle ore 20:45. Posticipo serale per una Juventus che arriva dalla qualificazione alla finale di Coppa Italia (la terza consecutiva) e che dunque rimane in corsa per tutti gli obiettivi stagionali; a tale proposito martedì arriva la super sfida contro il Barcellona, e dunque anche la squadra che scenderà in campo sabato andrà valutata. Il Chievo è abbondantemente salvo e ha disputato un campionato sopra le righe; ragionevolmente sta adesso tirando il fiato e arriva dalla sconfitta interna contro il Crotone, dunque ci tiene particolarmente a fare bella figura. Aspettando che le due squadre giochino la partita, noi possiamo provare a prevedere quali saranno le mosse dei due allenatori analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Juventus- Chievo.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - Massimiliano Allegri pensa come detto alla Champions League: Mandzukic non giocherà, c’è l’idea di provare a recuperarlo per martedì sera. Al suo posto potrebbe allora esserci Alex Sandro: l’esperimento di Sturaro finto trequartista non è andato benissimo, sull’esterno sinistro dovrebbe quindi alzarsi il brasiliano con Asamoah che ricoprirà il ruolo di terzino sinistro. Lichtsteiner sarà impiegato a destra con uno tra Chiellini e Rugani che stringerà al centro insieme a Bonucci (favorito il secondo), in porta si rivede Buffon mentre sulla linea mediana, avendo giocato due partite in quattro giorni, Khedira dovrebbe avere un turno di riposo favorendo l’ingresso dal primo minuto di Marchisio, che andrà a fare coppia con Pjanic (torna titolare anche il bosniaco, entrato nel secondo tempo in Coppa Italia). A destra conferma per Cuadrado; la tegola per Allegri è quella di non poter far riposare Dybala e Higuain insieme, i due argentini anzi dovrebbero essere in campo dal primo minuto. Naturalmente resta in piedi anche l’opzione della difesa a tre, oppure del modulo con il singolo trequartista che nel caso sarebbe Pjanic (con Rincon o Sturaro in mezzo al campo).

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO - Il Chievo non va sottovalutato: in passato ha frenato la Juventus a Torino e dunque gode di rispetto da parte dei bianconeri. Rolando Maran ha tre infortunati, uno dei quali è Gamberini: ballottaggio a tre con Dainelli, Spolli e Bostjan Cesar che si giocano le due maglie da centrali, mentre Cacciatore potrebbe tornare titolare a destra (prendendo il posto di Nicolas Frey) e Gobbi che sarà impiegato sulla corsia mancina. A centrocampo possibilità per De Guzman: l’olandese potrebbe soppiantare Perparim Hetemaj nelle scelte del suo allenatore, come mezzala destra invece conferma per Castro che può portare qualità nella zona nevralgica del campo, in mezzo come perno davanti alla difesa agirà Radovanovic (anche perchè Nicola Rigoni è infortunato). Qualche dubbio davanti: Birsa sarà sicuramente in campo come trequartista, Inglese sembra essere favorito per il ruolo di punta e Maran potrebbe lanciare nuovamente Pellissier. Due i motivi: la sua leadership e il fatto che in passato (anche all’andata, su rigore) ha fatto male alla Juventus, si ricorda una spettacolare doppietta in un pirotecnico 3-3. L’alternativa rimane ovviamente Meggiorini, che garantisce spirito di sacrificio e tanto movimento.

JUVENTUS CHIEVO: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Juventus Chievo, valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, per la precisione su Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1; e dalla pay tv del digitale terrestre, ovvero su Premium Sport e Premium Sport HD.

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Rugani, Asamoah; Marchisio, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Alex Sandro; Higuain

A disposizione: Neto, Audero, Dani Alves, Barzagli, Benatia, Chiellini, Khedira, Sturaro, Lemina, Rincon, Mandragora

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Pjaca, Mandzukic

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Dainelli, Spolli, Gobbi; Castro, Radovanovic, De Guzman; Birsa; Pellissier, Inglese

A disposizione: Seculin, Bressan, N. Frey, B. Cesar, Izco, Depaoli, Bastien, P. Hetemaj, Kiyine, Gakpé, Meggiorini

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Sardo, Gamberini, N. Rigoni

