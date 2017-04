Probabili formazioni Serie B - LaPresse

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: NEWS, GLI SCHIERAMENTI DELLE PARTITE (35^ GIORNATA) - Siamo alla trentacinquesima giornata nel campionato di Serie B 2016-2017: dopo il turno infrasettimanale si prosegue senza sosta nella lunghissima ‘maratona’ che è il campionato cadetto. Possiamo subito andare a vedere qualche notizia sulle probabili formazioni e sugli schieramenti che le squadre impegnate in campo utilizzeranno; ricordiamo che non ci saranno anticipi, dunque assisteremo a nove partite sabato alle ore 15.00, poi un posticipo domenica e un altro lunedì.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI FROSINONE - Nessuno squalificato nelle due squadre, Aglietti dovrebbe schierare il suo Ascoli secondo il modulo 3-5-2 imperniato sulla coppia d’attacco Cacia-Favilli. In porta Lanni; difesa formata da Mengoni, Augustyn e Gigliotti; a centrocampo infine dovremmo vedere Felicioli, Cassata, Carpani, Giorgi e Almici. Il Frosinone di mister Marino dovrebbe rispondere con il seguente 11, pure per i ciociari con il 3-5-2: Bardi in porta; retroguardia a tre con Ariaudo, Terranova e Krajnc; a centrocampo da destra a sinistra dovremmo vedere Mazzotta, Soddimo, Sammarco, Maiello e Fiamozzi; infine l’intoccabile coppia d’attacco composta da Dionisi e Ciofani.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO CARPI - Notiamo per prima cosa che l’Avellino non ha squalificati, mentre nel Carpi Fedato sarà assente proprio perché fermato dal giudice sportivo. Walter Novellino dovrebbe schierare gli irpini secondo il modulo 4-4-2: in porta Radunovic; linea difensiva composta da Djimisti, Gonzalez, Jidayi e Perrotta; a centrocampo Laverone, D’Angelo, Paghera e Lasik; infine Verde e Ardemagni formeranno il tandem d’attacco. Il Carpi di Fabrizio Castori risponderà con un 4-4-2 speculare: Belec in porta; difesa con Poli, Romagnoli, Gagliolo e Struna; a centrocampo Lollo, Mbaye, Bianco e Letizia; infine la coppia d’attacco, che sarà composta da Mbakogu e Lasagna.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA BENEVENTO - Il Cittadella di mister Venturato, che dovrà fare a meno dello squalificato Salvi, si dovrebbe schierare secondo il modulo 4-3-1-2 con Alfonso in porta; Pasa, Scaglia, Pedrelli e Bendetti a comporre la linea arretrata; in mediana Valzania, Iori e Bartolomei; Schenetti trequartista alle spalle dei due attaccanti Arrighini e Strizzolo. Baroni replicherà schierando il suo Benevento (nessuno squalificato) con il 3-5-2: Gori in porta; Lucioni, Camporese e Venuti nella retroguardia a tre; Viola, Lopez, Chibsah, Buzzegoli ed Eramo nell’affollato centrocampo a cinque; in attacco il tandem con Ciciretti e Ceravolo.

PROBABILI FORMAZIONI LATINA VICENZA - Il Latina padrone di casa dovrebbe scendere in campo con il 4-4-2. Questi i probabili titolari per mister Vivarini: portiere Pinsoglio; retroguardia a quattro con Brosco, Garcia Tena, Dellafiore e Bruscagin; a centrocampo Nica, Mariga, De Vitis, Di Matteo; infine Corvia e Buonaiuto a comporre la coppia d’attacco. Bisoli invece deve fare i conti innanzitutto con le pesanti squalifiche di Bellomo e Zaccardo, dunque dovrebbe schierare il Vicenza con il modulo 4-3-1-2 e questi interpreti: Vigorito in porta; difesa con D’Elia, Esposito, Adejo e Pucino; a centrocampo Signori, Urso e Gucher; trequartista Orlando, alle spalle degli attaccanti De Luca, Ebagua.

PROBABILI FORMAZIONI PISA CESENA - Nessuno squalificato per toscani e romagnoli. Il Pisa di Gennaro Gattuso dovrebbe dunque presentarsi in campo con il modulo 4-3-1-2: Ujkani in porta; davanti a lui la difesa con Longhi, Milanovic, Lisuzzo e Birindelli; a centrocampo Tabanelli, Angiulli e Di Tacchio; Peralta sulla trequarti, in appoggio alle punte Masucci e Manaj. Camplone risponderà proponendo il suo Cesena con il 3-5-2: in porta Agliardi, protetto dalla difesa con Rigione, Perticone e Capelli; a centrocampo Balzano, Schiavone, Kone, Crimi e Renzetti, mentre la coppia d’attacco dovrebbe essere composta da Cocco e Ciano.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI ENTELLA - Palazzi squalificato, la Pro Vercelli allenata da Moreno Longo dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2: in porta Provedel; davanti a lui Legati, Konate e Bani; centrocampo molto folto, con Mammarella, Castiglia, Emmanuello, Vives e Berra da destra a sinistra; Aramu e Bianchi formeranno infine la coppia d’attacco. Risponderà l’Entella con il modulo 4-3-1-2 che dovrebbe essere scelto da mister Breda: Iacobucci in porta, ultimo baluardo di una difesa composta da Baraye, Benedetti, Pellizzer e Belli; a centrocampo Moscati, Palermo, Troiano; il trequartista sarà invece Tremolada, alle spalle degli attaccanti Caputo e Catellani.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA BARI - Nessuno squalificato nelle due formazioni, dunque nessun problema per gli allenatori Di Carlo e Colantuono da questo punto di vista. Lo Spezia dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2: in porta Chichizola; retroguardia a tre con Terzi, Valentini e Ceccaroni; in mezzo al campo ecco da destra a sinistra De Col, Djokovic, Errasti, Pulzetti e Migliore; in attacco la coppia formata da Piccolo e Granoche. Il Bari replicherà con un offensivo 4-3-3: il portiere sarà Micai; in difesa Sabelli, Capradossi, Moras e Daprelà; centrocampo a tre con Romizi, Fedele, Salzano; infine dovrebbero essere Parigini, Galano e Floro Flores a formare il tridente offensivo.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA SALERNITANA - Nessuno squalificato in vista della partita allo stadio Liberati di Terni. Gautieri dovrebbe schierare i padroni di casa della Ternana con il 4-3-3: Aresti estremo difensore, protetto dalla linea composta da Germoni, Meccariello, Diakitè e Zanon; in mezzo al campo Petriccione, Di Noia e Coppola, mentre Avenatti, Palombi e Falletti formeranno il tridente d’attacco. Stesso modulo per la Salernitana di mister Bollini, il cui 4-3-3 dovrebbe essere formato da Gomis in porta; Perico, Bernardini, Tuia e Vitale nella retroguardia a quattro; Zito, Odjer e Minala a centrocampo; infine Rosina, Sprocati e Coda a formare il tridente offensivo.

PROBABILI FORMAZIONI TRAPANI PERUGIA - Detto che nel Trapani sarà squalificato Casasola, ecco come dovrebbe essere composto il 4-3-1-2 con cui attendiamo in campo la squadra di Calori: Pigliacelli in porta; linea difensiva con Rizzato, Pagliarulo, Legittimo e Fazio; a centrocampo Barillà, Colombatto e Maracchi; sulla trequarti Nizzetto, in appoggio agli attaccanti Jallow e Coronado. Risponderà il Perugia di Bucchi con un aggressivo 4-3-3: Rosati in porta; difesa a quattro composta da Di Chiara, Belmonte, Volta e Del Prete; a centrocampo Brighi, Acampora e Gnahorè; infine il tridente d’attacco, con Guberti, Di Carmine e Mustacchio.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA SPAL (domenica ore 17.30) - Nel posticipo del Rigamonti i due allenatori, Cagni e Semplici, non dovranno fare i conti con giocatori squalificati. Il Brescia dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3: in porta Minelli; davanti a lui la difesa sarà composta da Untersee, Blanchard, Romagna e Racine; a centrocampo ecco il terzetto formato da Martinelli, Mauri e Bisoli, mentre il tridente d’attacco dovrebbe vedere Bonazzoli, Caracciolo e Camara. La Spal risponderà con il 3-5-2: Meret in porta; difesa con Bonifazi, Vicari e Giani; a centrocampo Costa, Castagnetti, Schiattarella, Mora e Lazzari, mentre la coppia d’attacco sarà composta da Antenucci e Floccari.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA VERONA (lunedì ore 20.30) - Il Novara allenato da Boscaglia dovrebbe scendere in campo al Piola secondo il modulo 3-5-2: in porta Da Costa; retroguardia a tre con Mantovani, Chiosa e Troest; a centrocampo Calderoni, Orlandi, Casarini, Cinelli e Adorjan; infine Galabinov e Macheda formeranno la coppia d’attacco. Nel Verona di mister Pecchia è squalificato Zaccagni; il 4-3-1-2 dei gialloblù dovrebbe vedere in campo il portiere Nicolas; linea difensiva composta da Souprayen, Bianchetti, Caracciolo e Ferrari; in mediana Romulo, Valoti e F. Zuculini; il tridente d’attacco invece sarà composto da Bessa trequartista e più avanti da Pazzini e Siligardi.

