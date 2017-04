Alessandria Prato/ Info streaming video diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Alessandria Prato (LAPRESSE)

DIRETTA ALESSANDRIA PRATO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Alessandria Prato sarà diretta dall’arbitro Lorenzo Maggioni, assistito dai guardalinee Fabrizio Lombardo ed Andrea Zingrillo. In occasione della 34^giornata del campionato di calcio di Lega Pro l'Alessandria, capolista nel girone A, potrebbe apporre un altro mattoncino per la promozione nel campionato cadetto. I grigi giocheranno in casa, allo stadio Giuseppe Moccagatta, contro il pericolante Prato; le due squadre si affronteranno sabato 8 aprile con fischio d'inizio alle ore 18.30. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (34^GIORNATA)

Dopo aver visto riavvicinarsi la Cremonese a soli tre punti nello scorso fine settimana, i piemontesi sono tornati al successo, vincendo di misura sul campo della Carrarese in occasione del turno infrasettimanale. Un successo di capitale importanza, visto che l'Alessandria d'inizio stagione sembra ormai lontano. Il vantaggio non è più quello di qualche mese fa, ma la squadra deve cercare di difenderlo con tutte le proprie forze, visto che mancano appena cinque giornate alla fine della stagione regolare, che sancirà i primi verdetti. Fra questi potrebbe esserci anche la salvezza del Prato; la squadra toscana è stata per alcune giornate all'ultimo posto, prima che una veemente reazione d'orgoglio le permettesse di risale la china. Dopo l'ultimo successo contro l'Olbia i gigliati sono saliti ad un solo punto dalla salvezza diretta, rappresentata dal quindicesimo posto occupato dal Tuttocuoio.

Probabili formazioni: modulo 4-3-3 per l’Alessandria in cui mister Piero Braglia potrebbe mettere in pratica del turnover. In porta rimarrà il titolare Vannucchi, mentre nella linea difensiva a quattro Manfrin potrebbe prendere il posto di Barlocco (e allora spazio anche a Piccolo in mezzo), match-winner nel turno infrasettimanale, oppure di Gozzi giocando in questo caso centrale al fianco dell’uruguaiano Cristian Sosa; a destra invece il croato Celjak. A centrocampo dovrebbe rivedersi dall’inizio Sestu, che farà reparto con Cazzola e Nicco, mentre il tridente offensivo dovrebbe vedere Pablo Gonzalez e Marras ai fianchi di Bocalon; da non escludere anche un assetto ‘1+2’ con Iocolano dietro la coppia Gonzalez-Bocalon.

Il Prato allenato da Francesco Monaco deve ancora fare a meno del difensore Giovanni Tomi, che sconta la seconda ed ultima giornata di squalifica; al suo posto dovrebbe giocare Beducci, con Catacchini (favorito) e Beduschi a giocarsi il posto sulla destra; centrali Marzorati e Ghidotti, tra i pali Melgrati. A centrocampo possibilità per Brondi, che si gioca un posto nel ballottaggio con Gargiulo; verso la conferma invece il regista Checchin e l’altra mezzala Romano. Davanti Moncini, arrivato a 9 gol in campionato, con Di Molfetta e Piscitella sulle corsie laterali; attenzione anche a Ciccio Tavano, che mister Monaco potrebbe tenersi in panchina come jolly da giocare a gara in corso.

La maggior parte delle azioni offensive dell'Alessandria cercheranno di trovare nel cuore dell'area di rigore il centravanti Bocalon, uno dei migliori realizzatori dell’intera Lega Pro con le sue 18 reti (senza rigori). Schierando Gonzalez sull'esterno il tecnico Breda intende dare profondità e imprevedibilità alla manovra, visto che l'attaccante argentino ha un ottimo dribbling in progressione, ma soprattutto è capace di far male anche dalla distanza con le sue traiettorie imprevedibili e ficcanti. Sono questi i pericoli principali per un Prato che imposterà probabilmente una partita di contenimento, cercando in ogni caso di colpire la capolista quando possibile.

Quanto al pronostico su questo match, proponiamo le quote di bet365.it: 1,50 per la vittoria casalinga dell'Alessandria (segno 1), 3,80 per il pareggio (segno X) e 6,00 per il successo esterno del Prato (segno 2). Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Alessandria Prato sarà trasmessa in diretta streaming video dal sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale oppure il singolo evento.

