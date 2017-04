Arezzo Giana/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Arezzo Giana Erminio (LAPRESSE)

DIRETTA AREZZO GIANA ERMINIO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Arezzo Giana Erminio sarà diretta dall’arbitro Giacomo Camplone, assistito dai guardalinee Andrea Zanetti e Luca Spreafico: calcio d’inizio alle ore 16:30 di sabato 8 aprile 2017. Fra le sfide più attese in programma per la 34^giornata del campionato di Lega Pro, c'è il match dello stadio comunale città di Arezzo fra gli amaranto padroni di casa e gli ospiti della Giana Erminio, valido per il girone A.

Una sfida che può essere definita da terzo posto, visto che gli aretini al momento occupano suddetta posizione, mentre i lombardi inseguono con un solo punto di svantaggio. I toscani nella precedente giornata hanno pareggiato nel derby casalingo contro il Pontedera e si sono visti raggiungere in graduatoria dal Livorno. Ecco perché vincere contro la Giana Erminio, la squadra più in forma nelle ultime venti giornate, diventa un traguardo parziale che non può essere fallito.

Non sarà una passeggiata, visto che i lombardi nelle ultime cinque uscite hanno ottenuto quattro vittorie e un pareggio, peraltro andando ad espugnare il campo della capolista Alessandria. Nel turno precedente è arrivato un rocambolesco successo di misura contro il Piacenza, molto più netto a livello di gioco di quanto il risultato non riesca ad esprimere, visto che fino al 90esimo il tabellone recitava 3-0 per i biancoazzurri.

Per quanto riguarda la formazione da mandare in campo non avrà problemi il tecnico dell'Arezzo, Stefano Sottili, che potrà scegliere i migliori undici fra tutti gli elementi della rosa. Gli unici due che figurano nell'elenco dei diffidati sono il difensore Matteo Solini e il centrocampista centrale Fabio Foglia, che non dovranno farsi ammonire. Formazione sarà schierata con il modulo 3-4-2-1: in porta ci sarà Borra, mentre in difesa giocheranno i tre centrali Sabatino, Barison e Muscat; a centrocampo i due interni saranno Foglia e Cenetti, sulle fasce Bearzotti e Yamga. Trequartisti Erpen e Corradi, unica punta centrale il top scorer di squadra Moscardelli, arrivato a quota 15 in classifica marcatori.

Nessun problema di formazione legato ad assenze anche per la Giana Erminio, che però ha un elenco dei diffidati più nutrito con Bruno, Perico, Chiarello ed Asanta Gullit a rischio cartellino giallo. Il modulo scelto dall'allenatore Cesare Albè sarà il 4-4-2: fra i pali verrà impiegato l'estremo difensore Viotti, davanti a lui i due difensori centrali Rocchi e Bonalumi, a completare la retroguardia gli esterni bassi Perico ed Augello. Il tandem di centrocampo sarà composto dai due mediani Biraghi e Pinto, mentre sulle fasce correranno gli esterni Chiarello e Iovine. L'undici titolare sarà completato dagli attaccanti centrali Perna e Bruno.

Sia L'Arezzo che la Giana Erminio possono contare su attaccanti di razza come Moscardelli e Bruno, in grado di colpire alla prima occasione utile: entrambi hanno già lasciato il segno 15 volte in questo campionato. La presenza dei due trequartisti in casa Arezzo serve a garantire maggiore qualità offensiva, e per costringere difensori o centrocampisti della Giana Erminio a scalare di posizione. Quote: bet365.it propone il segno 1 per la vittoria dell’Arezzo a 2,35, il segno X per il pareggio a 3,00 e il segno 2 per il successo esterno della Giana Erminio ancora a quota 3,00.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Arezzo Giana Erminio sarà trasmessa in diretta streaming video dal sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale oppure il singolo evento.

