Ascoli Frosinone/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Ascoli Frosinone, Foto LaPresse

DIRETTA ASCOLI FROSINONE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 35^ GIORNATA) - Ascoli Frosinone, diretta dal signor Serra di Torino, sabato 8 aprile 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Appuntamento cruciale nel cammino stagionale di entrambe le squadre, visto che il Frosinone, pur mantenendo il primato in classifica a braccetto con la Spal, è reduce da due pareggi che ne hanno sensibilmente rallentato il cammino.

Di contro l'Ascoli, cadendo per la terza volta consecutiva sul campo della Virtus Entella, mantiene solamente tre punti di vantaggio sulla zona play out. Prima del turno infrasettimanale si era parlato di dimissioni rassegnate dal tecnico dei marchigiani. Di sicuro la situazione dei bianconeri si è fatta particolarmente difficile, dopo un inizio del girone di ritorno che lasciava presagire addirittura un possibile inserimento in zona play off. Entrambe le squadre si presentano dunque all'appuntamento allo stadio Cino e Lillo Del Duca affamate di punti. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI SERIE B 2016-2017 (35^GIORNATA)

I ciociari non riescono a mantenere il passo della capolista, ed il primo posto sembra anzi un problema psicologico per una squadra che ha centrato nel corso della stagione due filotti di vittorie quando era stata costretta ad inseguire. Una volta ritrovatasi in testa, la formazione gialloazzurra ha sempre mancato la fuga, in una girandola di avvicendamenti con Spal ed Hellas Verona che lasciano presagire come in realtà non esista una squadra davvero padrona del campionato. Una girandola di errori che sta clamorosamente riavvicinando al terzo posto Benevento e Perugia, anche se per le prime due piazze i sette punti di distanza delle battistrada Frosinone e Spal sembrano ancora abbastanza rassicuranti.

Le probabili formazioni del match di Ascoli: padroni di casa con Lanni tra i pali dietro una difesa a tre composta da Cinaglia, Gigliotti e Mengoni, mentre sulla corsia laterale di destra giocherà il romeno Mogos e sulla corsia laterale di destra toccherà a Cassata. A centrocampo Tommaso Bianchi e Giorgi si muoveranno al fianco del ghanese Addae, mentre in attacco il bomber Cacia, a segno anche nella trasferta di Chiavari, farà coppia con Favilli. La risposta del Frosinone sarà affidata a Bardi a difesa della porta, mentre Ariaudo, lo sloveno Krajnc e Terranova giocheranno nella difesa a tre. Zona centrale del campo presidiata da Mirko Gori, Sammarco e Maiello, mentre come esterni di fascia saranno confermati Fiamozzi a destra e Mazzotta a sinistra. In avanti il tandem Dionisi-Daniel Ciofani dovrebbe di nuovo essere preferito ad un possibile inserimento del belga Mokulu dal primo minuto.

3-5-2 da una parte e dall'altra, con i due allenatori che come detto nell'ultimo periodo hanno perduto diverse certezze. Poco concreto l'Ascoli di Aglietti che soprattutto ha segnato solamente cinque gol nelle ultime sette partite, dipendendo forse eccessivamente dall'ispirazione del centravanti Cacia. Il Frosinone aveva provato a far leva su una difesa d'acciaio per blindare la prima posizione, ma molte delle partite recenti dei ciociari sono state un film già visto. Squadra in vantaggio e poi incapace di mantenerlo, con il Cittadella e lunedì scorso l'Avellino che sono riusciti a portare via punti pesanti dal Matusa: due vittorie interne che ora garantirebbero sette punti di vantaggio sul terzo posto al Frosinone, e che sono invece sfumate lasciando tutto aperto.

Le agenzie di scommesse, considerando anche il momento decisamente poco brillante dell'Ascoli, vedono il Frosinone favorito anche in trasferta, anche se per la capolista la quota non è delle più basse viste le recenti difficoltà tradite. Eurobet offre a 2.15 il segno '2', mentre la vittoria ascolana secondo Bet365 moltiplica per 4.20 la posta scommessa. Per il pareggio, quota fissata a 3.30 da William Hill. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire la diretta tv di Ascoli-Frosinone, sabato 8 aprile 2017 alle ore 15.00, sui canali 106 (Sky Sport Mix HD) e 258 (Sky Calcio 8 HD), senza dimenticare la possibilità di poter usufruire della diretta streaming video via internet sul sito skygo.sky.it. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI SERIE B 2016-2017 (35^GIORNATA)

