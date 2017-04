Atalanta Sassuolo/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, risultato live

Diretta Atalanta Sassuolo, Foto LaPresse

DIRETTA ATALANTA SASSUOLO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (OGGI, SERIE A 31^ GIORNATA) - Atalanta Sassuolo, diretta dal signor Rizzoli di Bologna, sabato 8 aprile 2017 alle ore 18.00, sarà il secondo anticipo relativo alla dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Match importantissimo in chiave europea per la formazione atalantina, che la settimana scorsa approfittando della caduta interna dell'Inter contro la Sampdoria e del pareggio del Milan sul campo del Pescara, ha allungato al quinto posto in classifica alimentando il sogno di un ritorno in Europa che a Bergamo attendono da 26 anni, da quando l'Atalanta si arrampicò fino ai quarti di finale di Coppa UEFA nella stagione 1990/91. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA CON NOI ATALANTA-SASSUOLO DI SERIE A 2016-2017 - CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE A 2016-2017 (31^GIORNATA)

Comunque vada a finire la corsa all'Europa League, la squadra di Gasperini chiuderà comunque un'annata da record. Un po' come quella vissuta l'anno scorso dal Sassuolo. Dopo aver vissuto l'ebrezza delle competizioni continentali e aver sfidato squadre dalla grande storia come la Stella Rossa Belgrado e l'Athletic Bilbao, i neroverdi quest'anno si sono dovuti accontentare di una stagione anonima, ben lontana dagli standard che li avevano fatti arrampicare fino al sesto posto in Serie A nel passato campionato.

Il club emiliano ha ottenuto la maggiore soddisfazione stagionale dall'impresa dei propri giovani vincenti nella Viareggio Cup: un segnale incoraggiante per il futuro, in un presente che vede invece il Sassuolo alle prese con un anonimo finale di stagione, per sua fortuna anche lontano dai patemi della zona retrocessione. Di sicuro però ci sarà la voglia di tirare fuori l'orgoglio, recuperando anche i tanti infortunati che hanno pesato moltissimo nel rendimento complessivo di una stagione iniziata a fine luglio coi preliminari di Europa League.

Quinta in classifica a due soli punti dalla Lazio quarta, l'Atalanta continua a stupire l'Italia e ha anche messo in mostra un grande carattere dopo la clamorosa sconfitta di Milano, con l'uno a sette subito in casa dell'Inter che poteva lasciar presagire a un momento di cedimento dei bergamaschi. Che hanno invece reagito alla grande prima battendo con un secco tre a zero il Pescara fanalino di coda, e poi travolgendo zero a cinque il Genoa a domicilio. Gli orobici vogliono vivere il loro sogno fino in fondo, non riesce invece a scuotersi il Sassuolo di Di Francesco che ha raccolto solamente un punto nelle ultime cinque partite disputate in campionato. Gli emiliani hanno perduto le ultime tre sfide contro Bologna, Roma e Lazio, restando comunque lontani quattordici punti dal terzultimo posto, una vera voragine che renderà in ogni caso tranquilla la chiusura di campionato dei neroverdi.

L'anno passato a Bergamo, nell'ultimo precedente disputato il 30 gennaio del 2016, le due squadre hanno chiuso sull'uno a uno con il Sassuolo in vantaggio con Berardi ma raggiunto da Denis già nel primo tempo. Il 12 aprile del 2015 la vittoria è stata invece atalantina grazie ad una doppietta dello stesso centravanti, due gol di Denis che hanno reso vano il momentaneo pareggio del medesimo marcatore anche dall'altra parte, Berardi. Il Sassuolo ha invece vinto il primo precedente di sempre giocato a Bergamo in Serie A, due a zero il 6 aprile 2014 firmato da una doppietta di Sansone. Nel match d'andata di questa stagione l'Atalanta è passata al Mapei Stadium con un rotondo tre a zero, grazie alle reti di Gomez, Caldara e Conti, tutte realizzate nel corso della prima frazione di gioco.

Oltre al fattore campo e alla differenza in classifica, ci sono anche motivazioni molto distanti a rendere nettamente favorita la squadra di Gasperini secondo i bookmaker, con Bwin che quota 1.50 il successo casalingo, mentre Bet365 propone a 4.50 la quota del pareggio e Snai a 7.25 la quota relativa al successo esterno della squadra di Di Francesco.

Per Atalanta Sassuolo, sabato 8 aprile 2017 alle ore 18.00, diretta tv esclusiva per gli abbonati Sky che potranno collegarsi al canale 206 e al canale 251 del satellite, rispettivamente Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD. Per l'eventuale visione in diretta streaming video, gli abbonati Sky potranno usufruire tramite collegamento internet del sito skygo.sky.it. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE A 2016-2017 (31^GIORNATA)

+++++

© Riproduzione Riservata.