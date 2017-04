Avellino Carpi/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Avellino Carpi - LaPresse

DIRETTA AVELLINO CARPI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 35^ GIORNATA) - Avellino Carpi sarà diretta dall'arbitro La Penna; alle ore 15.00 di sabato 8 aprile lo stadio Partenio-Adriano Lombardi ospita la partita valida per la 35esima giornata del campionato di Serie B 2016-2017. Avellino e Carpi si affrontano in una partita che ha grande importanza, sopratutto per gli uomini di Castori che sono alla ricerca di tre punti per continuare a poter sperare in un posto, l'ultimo disponibile, per i play-off che portano alla Serie A, raggiungere i quali non era però l'obiettivo di inizio di una stagione che è stata decisamente al di sotto delle aspettative.

Diversa la situazione in casa Avellino, dove con 41 punti la salvezza sembra ormai quasi raggiunta e dove mister Novellino pensa a costruire per la prossima annata, che nelle intenzioni della proprietà dovrà essere decisamente diversa da quella che sta terminando. Tuttavia gli irpini, vincendo contro il Carpi, potrebbero provare a inserirsi in una possibile volata per l'ottavo posto. Insomma, il match presenta diversi motivi di interesse. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE B

L'Avellino è reduce da un ottimo pareggio ottenuto in trasferta sul difficile campo del Frosinone, squadra lanciata verso una probabile promozione diretta in Serie A. Novellino ha potuto gioire non soltanto per il pareggio, ma anche per il goal di Castaldo, che è tornato a gonfiare la rete dopo oltre quattro mesi di astinenza. Con questo risultato gli irpini si ritrovano con sei punti di margine sulla zona calda della classifica, quella dei play-out e con sette punti di distacco dalla zona play-off. Risulta difficile pensare ad un approdo nei play-off, ma Novellino è stato molto chiaro quando ha a più riprese ricordato come la classifica molto corta della Serie B consenta di provare grandi e impensabili salti in avanti.

Il fatto che prima del match contro il Frosinone sia arrivata una vittoria contro la Spal autorizza senza dubbio la squadra a sognare, anche se pesa ancora il ko di Terni, un 4 a 1 che ha confermato come la formazione campana pecchi in certe circostanze di personalità, elemento imprescindibile per chi ambisce a grandi obiettivi. Il Carpi è reduce dal pareggio contro la Pro Vercelli, risultato che ha allungato a tre la striscia di partite senza sconfitte. Al momento i punti in classifica sono 48 e la zona play-poff dista due punti, ovvero quelli che separano il Carpi e lo Spezia di Di Carlo dal Bari di Stefano Colantuono.

Riguardo alla formazione che l'Avellino manderà in campo, va prima di tutto detto che gli irpini potranno contare sulla presenza del proprio tecnico in panchina, visto che il Giudice Sportivo ha ancora una volta deciso di non squalificare Walter Novellino nonostante il cartellino rosso ricevuto nel match di domenica scorsa. Per quanto riguarda gli undici che scenderanno in campo non sarà sicuramente dell'incontro Lasik: il centrocampista slovacco è ancora infortunato e il suo utilizzo non è possibile.

In mediana ci sarà invece regolarmente Federico Moretti, che dopo aver chiuso anzitempo il proprio match contro il Frosinone si è sottoposto agli esami strumentali che hanno escluso problemi di natura muscolare. Ma la notizia più importante per tecnico e tifosi è il ritorno di Ardemagni al centro dell'attacco: il bomber degli irpini, che non ha giocato a Frosinone per somma di ammonizioni, sarà di nuovo in campo pronto a dare il proprio contributo.

Nel Carpi di Castori, che per il match contro gli irpini potrebbe anche decidere di cambiare modulo e mettere in campo un 4-4-2 invece del classico 3-5-2, non ci sarà sicuramente Fedato: l'attaccante esterno è stato ammonito nel match contro la Pro Vercelli e siccome era diffidato è stato squalificato. Per il resto la formazione dovrebbe essere la stessa del match contro i piemontesi, con gli unici dubbi legati alle condizioni di Colombi e Di Gaudio, mentre Kevin Lasagna sarà regolarmente al proprio posto in attacco.

Andando a vedere le quote dei bookamers e prendendo in esame quelle fornite dalla Snai, si può vedere come la vittoria dell'Avellino risulti essere il risultato più probabile. Una vittoria degli irpini è infatti quotata a 2,50 volte la cifra giocata, mentre un successo degli uomini di Castori è quotato a 3,00. Leggermente più alta la quota per il pareggio: chi dovesse scommettere con la Snai su questo risultato si porterebbe infatti a casa una cifra pari a 3,10 volte quella scommessa prima del fischio di inizio del match.

Avellino Carpi sarà trasmessa in diretta tv dal bouquet satellitare: per tutti gli abbonati al pacchetto Calcio l'appuntamento è su Sky Calcio 6, con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video grazie all'applicazione Sky Go. Ricordiamo anche il programma Diretta Gol Serie B, che su Sky Sport 1 trasmette i gol e gli highlights in tempo reale da tutti i campi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE B

