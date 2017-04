Bologna Roma/ Il pronostico di Filippo Dal Moro

Pronostico Bologna Roma, De Rossi e Immobile (Foto: LaPresse)

BOLOGNA ROMA PRONOSTICO. La Roma dopo l'eliminazione in Coppa Italia con la Lazio ritorna in campo oggi allo stadio "Dall'Ara" per la sfida di campionato contro il Bologna. Una Roma che ha disputato un buon incontro, ha recuperato lo svantaggio con la Lazio due volte e ha vinto, ma il risultato del match dell'andata è stato decisivo. C'è però uno scudetto da inseguire: è dura, ma bisognerà provarci, magari approfittando di qualche calo della Juventus. E c'è un secondo posto da difendere. Il Bologna però non vorrà essere da meno, vorrà fornire una grande prestazione, battere una grande per dare valore al suo campionato. La partita è aperta quindi a ogni risultato. Per presentarla abbiamo sentito l'ex difensore giallorosso Filippo Dal Moro. Eccolo in questa intervista a ilsussidiario.net.

Che partita sarà?

Una partita non semplice, difficile per la Roma che viene dopo l'eliminazione in Coppa Italia. Un incontro certamente da affrontare nel modo migliore.

Masina potrebbe essere degli undici?

È un ottimo calciatore e potrebbe essere veramente negli undici calciatori che scenderanno in campo al "Dall'Ara".

Cosa si aspetta dal Bologna?

Una buona partita, il Bologna farà di tutto per vincere, per disputare una prova d'orgoglio, un incontro importante.

Come giudica questi alti e bassi della squadra di Donadoni?

Credo che dipenda dalla sua situazione in classifica, non ci sono più particolari motivazioni, non ci sono obiettivi da raggiungere. Questo provoca gli alti e bassi della formazione di Donadoni.

Per la Roma ora solo il campionato dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia...

Purtroppo ci sarà solo il campionato e devo dire che l'obiettivo dello scudetto mi sembra difficile. La Juventus è troppo forte, potrebbe avere qualche problema solo se fosse condizionata dall'impegno di Champions.

Cosa pensa farà Spalletti?

Spalletti dovrà decidere cosa fare, quindi se rimanere alla Roma o andarsene come ha dichiarato in questi ultimi giorni.

Potrebbe giocare Perotti?

Direi di sì, visto che mi sembra il giocatore più in forma della formazione giallorossa. Dovrebbe essere schierato quindi a Bologna.

Il suo pronostico su quest'incontro.

Credo proprio che la Roma possa vincere. Del resto nel derby ha fornito una buona prestazione, ha recuperato per due volte lo svantaggio e ha vinto. Resta però purtroppo il rammarico dei tifosi che ricorderanno l'eliminazione in Coppa Italia, se solo la Roma avesse giocato così anche all'andata...

La Roma manca quindi di concentrazione...

La Roma negli ultimi tempi è mancata di concentrazione come a Genova con la Sampdoria, ha sempre avuto il problema di non avere continuità. Sono cose che si è portata dietro in questo campionato.

(Franco Vittadini)

© Riproduzione Riservata.