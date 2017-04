Carrarese Viterbese/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Carrarese Viterbese (Foto LaPresse)

DIRETTA CARRARESE VITERBESE: STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Carrarese Viterbese verrà diretta dall'arbitro Giovanni Ayroldi; le due squadre giocano sabato 8 aprile alle ore 18:30 per la trentaquattresima giornata del girone A di Lega Pro 2016-2017. La Carrarese ha perso in casa in maniera onorevole contro la capolista Alessandria, ma la sconfitta l'ha costretta a scivolare nuovamente fra le squadre che dovrebbero disputare i play out.

In precedenza la squadra aveva ottenuto due risultati utili consecutivi, pensando di aver intrapreso un percorso di sola andata verso la salvezza diretta. La Viterbese invece si è confermata fra le squadre che lottano in zona play off, issandosi da sola al settimo posto. Merito soprattutto delle tre vittorie consecutive contro Lucchese, Olbia e Pisioiese. Ora i punti di vantaggio rispetto all'undicesimo posto sono sei, e con cinque giornate da disputare appaiono un vantaggio più che rassicurante, una garanzia sul fatto che i laziali disputeranno i play off a fine stagione. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Adesso è necessario valutare le ipotesi più plausibili sulle squadre che scenderanno in campo dal primo minuto, a partire dalla Carrarese di mister Aldo Firicano. Non ci saranno assenza per squalifica o infortuni, ma nelle lista dei diffidati sono presenti il difensore centrale Matteo Battistini e il terzino destro Paolo Migliavacca.

La formazione prescelta, qualunque essa sia, utilizzerà il modulo di base 4-1-4-1, pronto a modificarsi a gara in corso a seconda delle necessità. Il portiere sarà Lagomarsini, mentre in difesa lo aiuteranno i due terzini Migliavacca e Foglio e il difensore centrale Gentili e Massoni. A centrocampo si posizioneranno Galloppa, Rosaia e Cristini, questi ultimi in posizione più avanzata rispetto al primo, i due esterni saranno Bastoni e il capocannoniere Floriano (autore di dieci reti in stagione) e da punta centrale giocherà il centravanti Miracoli.

La Viterbese avrà quattro diffidati (Cuffa, Doninelli, Dierna e Pacciardi) ma nessuno fra gli squalificati e gli infortunati. Mister Rosolino Puccica utilizzerà come spesso accade il modulo 4-4-1-1, avvalendosi in porta della presenza di Iannarilli. I quattro difensori che proteggeranno i pali saranno i due terzini Pandolfi e Pacciardi e i due difensori centrali Miceli e Celiento. I due mediani di rottura saranno Cardore e Doninelli, mentre sulle fasce giocheranno Falcone e Varutti. Il trequartista sarà Neglia, e dovrà incunearsi fra le linee e servire palloni invitanti per il centravanti Jallow.

I moduli utilizzati dai due tecnici sono abbastanza simili fra loro, pertanto c'è la possibilità di vedere una partita molto tattica e contratta. Certamente la Carrarese ha più bisogno dei tre punti rispetto agli avversari, e cercherà di pressare nella propria metà campo i laziali con la manovra dei due esterni offensivi. Nella Viterbese un ruolo fondamentale sarà quello del trequartista, che riceverà un gran numero di palloni e sarà il catalizzatore delle trame offensive della squadra giallo-blu.

Per quanto riguarda le quote per questa partita, la Snai ci dice che il segno 1 (vittoria Carrarese) vale 2,30; il pareggio (segno X) vale 3,05 mentre il segno 2 (vittoria Viterbese) vi permetterà di vincere 3,00 volte la somma che avrete deciso di investire.

Come per tutte le partite di Lega Pro, anche per Carrarese Viterbese non è prevista una diretta tv: la partita si potrà seguire soltanto in diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da quest'anno prevede il pagamento di una quota per l'abbonamento e trasmette tutte le gare del campionato e della Coppa Italia di Lega Pro. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

