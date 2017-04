Cittadella Benevento/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cittadella Benevento, Foto LaPresse

DIRETTA CITTADELLA BENEVENTO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 35^ GIORNATA) - Cittadella Benevento, diretta dal signor Di Martino di Teramo, sabato 8 aprile 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida con vista sui play off nel quattordicesimo turno di ritorno del campionato di Serie B. Il turno infrasettimanale ha regalato due preziosi risultati ad entrambe le compagini.

I veneti si sono confermati squadra in salute, ottenendo un pareggio senza reti su un campo difficile come quello della Salernitana, che arrivava all'appuntamento lanciata da quattro vittorie consecutive. Sono due invece i successi di fila centrati dal Benevento, che sembra aver finalmente superato un periodo di crisi durato più di un mese. Dopo l'importante colpo sul campo dello Spezia, i sanniti hanno riagganciato il quarto posto in classifica, a braccetto con il Perugia, battendo in casa una Ternana affamata di punti salvezza. Lo scontro allo stadio Tombolato sarà importantissimo in chiave play off perché le due formazioni sono separate in classifica solamente da tre lunghezze.

Sia il Cittadella sia il Benevento hanno lottato a lungo per un posto tra le prime due in classifica che a fine stagione varrebbe il salto diretto nella massima serie. Presentarsi da protagonista nei play off sarebbe una soddisfazione importante per entrambe le squadre e l'obiettivo sembra davvero a portata di mano, considerando il trend delle ultime partite. Trovando ulteriore continuità, il Benevento potrebbe avvicinare anche il terzo posto dell'Hellas Verona, con gli scaligeri tornati ad essere distanti solo quattro punti dopo l'ultima giornata disputata.

Le probabili formazioni del match che andrà in scena allo stadio Tombolato: il Cittadella impiegherà il portiere Alfonso dietro i due centrali di difesa Varnier e Scaglia. Pedrelli sarà l'esterno laterale di destra di difesa e Martin il laterale mancino, mentre nel terzetto di centrocampo saranno confermati titolari Iori, Pasa e Paolucci. Il brasiliano Chiaretti manterrà il suo posto tra le linee come trequartista, ad ispirare la manovra di Arrighini e Litteri, tandem offensivo.

Risponderà il Benevento con una difesa a tre composta da Camporese, Venuti e Lucioni schierata davanti all'estremo difensore Ciciretti. Melara, l'uruguaiano Walter Lopez ed Eramo chiuderanno gli spazi a centrocampo, schierati centralmente mentre Viola sarà impegnato a presidiare la fascia destra ed il ghanese Chibsah avrà invece compiti da esterno mancino. Il bomber Ceravolo, autore della doppietta che ha permesso martedì ai sanniti di stendere il Benevento, si muoverà al fianco di Ciciretti nella coppia offensiva titolare.

Venturato sta vedendo il suo Cittadella salire di tono in un momento in cui è necessario alzare i ritmi per blindare la qualificazione ai play off. Una ripresa atletica che sta permettendo ai veneti di ritrovarsi e di far funzionare al meglio il 4-3-1-2 disegnato dal tecnico. Baroni è invece passato al 3-5-2 e sta mettendo in campo un Benevento decisamente più attento, capace di aspettare e colpire gli avversari come nella trasferta di La Spezia che potrebbe aver rappresentato una svolta stagionale.

Per i sanniti serviva una conferma importante contro la Ternana ed è arrivata: ora la sfida di Cittadella potrebbe rappresentare uno spartiacque importante, per evitare innanzitutto l'aggancio in classifica da parte dei veneti, ma anche rimpianti considerando che l'andamento in testa alla classifica potrebbe di nuovo aprire scenari che sembravano chiusi fino a qualche settimana fa. Per Cittadella e Benevento sarà una volata finale tutta da vivere.

I bookmaker vedono un Cittadella molto solido tra le mura amiche, e la vittoria interna dei veneti viene cosniderato il risultato più probabile con Paddy Power che propone a 2.30 il segno '1', mentre Bwin quota 3.50 l'eventuale successo esterno e William Hill fissa a 3.30 la quota relativa al pareggio. Gli abbonati alla pay tv satellitare potranno collegarsi sul canale 254 di Sky (Sky Calcio 4 HD) per seguire la diretta tv di Cittadella Benevento, sabato 8 aprile 2017 alle ore 15.00. Incontro che sarà possibile seguire anche in diretta streaming video, collegandosi via internet al sito skygo.sky.it.

