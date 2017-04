Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Dzeko Belotti in testa, Icardi e Mertens inseguono (31^giornata)

Classifica marcatori Serie A (LAPRESSE)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A, CAPOCANNONIERE: DZEKO E BELOTTI IN TESTA, ICARDI E MERTENS ALL’INSEGUIMENTO (31^GIORNATA) - Il campionato di Serie A 2016-2017 sta riservando una bella lotta per la classifica marcatori, che nella passata stagione era stata cannibalizzata da Gonzalo Higuain. Quest’anno El Pipita ha ‘normalizzato’ la sua media gol, andando comunque a segno 19 volte. Meglio di lui hanno fatto Edin Dzeko della Roma e Andrea Belotti del Torino, che attualmente condividono lo scettro di capocannoniere. Entrambi hanno messo dentro 23 gol: il romanista si è ‘aiutato’ con un calcio di rigore ma ne ha falliti altri due, anche per il granata rapporto di amore-odio con il dischetto poiché di 4 tiri ne ha convertito solo 1. Altri due giocatori hanno già toccato quota 20 gol in questo campionato: sono Dries Mertens del Napoli (per lui 2 rigori) e Mauro Icardi dell’Inter (3 penalty). Il belga in particolare è arrivato a quota 26 reti stagionali: con il prossimo gol eguaglierà il suo massimo personale di 27, stabilito nel 2011-2012 quando vestiva la maglia del PSV Eindhoven. In tal senso vale la pena ricordare anche l’exploit di Edin Dzeko, divenuto il giocatore della Roma con il maggior numero di gol nella singola annata (ad oggi sono 33, il suo top rimangono i 36 del 2008-2009 con il Wolfsburg).

Proseguendo nella classifica marcatori della Serie A troviamo il già citato Higuain e i suoi 19 centri per la Juventus, poi Ciro Immobile della Lazio che sabato scorso ha toccato quota 18; più staccati l’atalantino Alejandro Gomez e il croato della Fiorentina Nikola Kalinic, con 14 reti a testa. Nella 31^giornata il primo a scendere in campo sarà Higuain, impegnato allo Juventus Stadium contro il Chievo nel terzo anticipo del sabato. Domenica alle 15 protagonisti Dzeko, Belotti e Icardi, rispettivamente a Bologna, Cagliari e Crotone quindi tutti in trasferta. Mertens entrerà in scena nel posticipo delle 20:45, che vedrà il Napoli far visita alla Lazio. Come cambierà la classifica marcatori dopo questo turno di Serie A? La parola ai bomber…

