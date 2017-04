Como Tuttocuoio/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Como Tuttocuoio (LAPRESSE)

DIRETTA COMO-TUTTOCUOIO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Como Tuttocuoio sarà diretta dall’arbitro Ivan Robilotta di Sala Consilina, assistito dai guardalinee Alessio Saccenti di Modena e Daniele Marchi di Bologna. Lo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como è teatro, in questo sabato 8 aprile alle ore 16,30, della gara tra i padroni di casa del Como e la compagine del Tuttocuoio, valida per la 34^giornata del campionato di Lega Pro girone A.

Il match si preannuncia molto interessante e combattuto in quanto le due formazioni si trovano in lizza per raggiungere due diversi ma ugualmente importanti obiettivi stagionali. Il Como occupa in questo momento la nona posizione della classifica a quota 46 ed è in piena zona Play Off mentre il Tuttocuoio la prima squadra salva con 33 punti alla pari dalla Carrarese e quindi in lotta per non retrocedere. Interessante notare che il Como ha uno score in perfetto equilibrio con 46 gol realizzati ed altrettanti subiti e che nelle gare interne non è proprio eccezionale avendo raccolto 25 punti con 6 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte.

Il Tuttocuoio dal canto proprio ha un bilancio realizzativo in passivo con 31 reti segnate e 45 subite. Le prestazioni lontane dalle mura amiche sono abbastanza buone con 15 punti raccolti anche se c’è da sottolineare come sia reduce da tre ko di fila e che nelle ultime cinque ha subito ben quattro sconfitte. Lo stato di forma non è eccezionale sia per il Como che per il Tuttocuoio, infatti i primi non vincono dall’11 marzo mentre i secondi hanno raccolto 5 punti nelle ultime cinque tornate di campionato. L’unico precedente tra le due formazioni è quello relativo alla gara di andata in cui c’è stato un pareggio per 1-1, con gol di Merkaj per il Tuttocuoio e Le Noci per il Como.

I lariani, che arrivano dalla sconfitta subita per 3-1 per mano della Cremonese nel turno infrasettimanale, dovrebbe disporsi sul terreno di gioco con un 3-5-2. In porta Zanotti mentre nel pacchetto arretrato dovrebbero essere utilizzati Nossa nel mezzo, Briganti sul centro destra e sul centro sinistra uno tra Fissore e De Leidi. A centrocampo come fulcro centrale e punto di riferimento ci sarà Pessina, con ai lati Fietta e Di Quinzio: quest’ultimo è però in ballottaggio con Cristiani, più fresco avendo giocato meno mercoledì. A spingere sulla corsia destra ci sarà Marconi mentre sull’altro lato dovrebbe essere schierato Peverelli. In avanti inamovibile la coppia composta da Bertani e Le Noci.

Il Tuttocuoio invece dovrebbe giocare con il modulo 4-3-3: in porta Nocchi e difesa composta da Mulas sulla fascia destra, Picascia sulla sinistra e nel mezzo la coppia Falivena-Bachini. Il trio di mezzo sarà imperniato su Caciagli quale elemento centrale, Berardi come interno di destra e Provenzano come interno di sinistra. In avanti il riferimento dovrebbe essere il georgiano Shekiladze anche se non è da escludere la soluzione Masia, sulla sinistra Pinzauti o Lo Porto e sulla destra Gelli con Tritiello pronto a subentrare a partita in corso.

Da un punto di vista tattico c’è da attendersi un match molto bloccato soprattutto per l’atteggiamento del Tuttocuoio che nelle ultime uscite stagionali ha dimostrato di porre maggiore attenzione alla fase di non possesso. I numeri del Como, che ha segnato tanto quanto ha subito (46 reti sotto entrambe le voci), testimoniano un attacco tendenzialmente scorrevole (è il quinto del campionato) ma anche una difesa vulnerabile, la peggiore tra le prime dieci squadre in classifica.

Nelle quote di bet365.it troviamo a 1,73 il segno 1 per la vittoria del Como, a 3,50 il segno X per il pareggio finale e a 4,33 il segno 2 per il colpo esterno del Tuttocuoio. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Como Tuttocuoio sarà trasmessa in diretta streaming video dal sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale oppure il singolo evento.

