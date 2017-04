Consigli Fantacalcio/ Formazioni Serie A: quali giocatori schierare? (oggi, 31^giornata)

Consigli Fantacalcio Serie A (LAPRESSE)

CONSIGLI FANTACALCIO, FORMAZIONI SERIE A: I GIOCATORI DA SCHIERARE (OGGI, 31^GIORNATA) - Tra sabato 8 e domenica 9 aprile 2017 si gioca la 31^giornata di Serie A: torna protagonista anche il Fantacalcio, appuntamento fisso nel week-end per tanti appassionati. Prima di provare a fornire qualche dritta, ricapitoliamo il menu di giornata: sabato 8 aprile tre anticipi, prima Empoli-Pescara alle ore 15:00, poi Atalanta-Sassuolo alle 18:00 e infine Juventus-Chievo delle 20:45. Domenica 9 aprile apre Sampdoria-Fiorentina alle 12:30, nel pomeriggio alle 15:00 Bologna-Roma, Cagliari-Torino, Crotone-Inter, Milan-Palermo e Udinese-Genoa, a completare il quadro il posticipo e big match di giornata Lazio-Napoli. Passiamo ora ai consigli per il Fantacalcio, a cominciare dagli anticipo.

CONSIGLI FANTACALCIO: EMPOLI PESCARA - Il centrocampista empolese Croce è una sicurezza e porta quasi sempre a casa un buon voto, fate un pensierino al senegalese Mame Tham che potrebbe infilare in velocità la difesa del Pescara, non proprio irreprensibile finora. Tra i pescaresi puntare su Caprari e Bahebeck, da schierare anche i due numeri 10 ovvero El Kaddouri dell’Empoli e Benali del Delfino.

CONSIGLI FANTACALCIO: ATALANTA SASSUOLO - Sembra esserci l’imbarazzo della scelta tra i nerazzurri: tanti giocatori stanno offrendo un ottimo rendimento. Puntiamo su Rafael Toloi che cerca il primo gol in questo campionato, poi Freuler per il centrocampo e Petagna in attacco, mentre il Papu Gomez non andrebbe nemmeno nominato perché ormai sottinteso. Nel Sassuolo attenzione a Duncan e Defrel: potrebbe essere la loro partita, mentre Lirola e Peluso rischiano nei confronti con i dirimpettai atlantici, gli scatenati Conti e Spinazzola.

CONSIGLI FANTACALCIO: JUVENTUS CHIEVO - Pjanic sarà chiamato ad illuminare il gioco della Vecchia Signora, fiducia anche a Cuadrado che potrebbe fare molto male alla difesa del Chievo, anche entrando a gara in corso. I veronesi si affidano a Birsa ed Inglese, che dovranno gestire al meglio le occasioni a disposizione; Castro sta giocando molto bene e si può rischiare a centrocampo, infine uno tra Cacciatore e Gobbi potrebbe regalarsi una serata da eroe.

CONSIGLI FANTACALCIO: SAMPDORIA FIORENTINA - Schick è in forma smagliante e va riproposto anche dai fantallenatori. Dal ballottaggio Praet-Linetty potrebbero scaturire bonus, vale la pena rischiare con uno dei due. Da schierare anche lo slovacco Skriniar che lunedì se l’è cavata bene contro Icardi. Fiorentina: Tello può essere un buon consiglio per questo turno, così come Ilicic che dovrà riscattare la prova poco brillante di domenica scorsa. Infine da schierare Chiesa, nello stadio dove fu protagonista il padre.

CONSIGLI FANTACALCIO: BOLOGNA ROMA - Destro vorrà far valere la legge dell’ex e si può rischiare, pur contro la seconda difesa del campionato. Dzemaili invece è la sicurezza di Donadoni, nonché il top scorer del Bologna con i suoi 8 gol. Motivazioni da ex anche per Torosidis: da tenere in considerazione. Per quanto riguarda la Roma, Salah e Dzeko vanno schierati sempre e in questa giornata potrebbe farsi valere Strootman, che ha scontato il turno di squalifica. In bilico Emerson che ha lavorato a parte ieri: meglio evitare.

CONSIGLI FANTACALCIO: CAGLIARI TORINO - Più Isla che Murru, ed anche Joao Pedro può essere un buon consiglio per la sfida interna contro il Torino. Che spera sempre in un contributo più concreto da parte di Ljajic e negli assist di Zappacosta dalla fascia destra. Si può anche insistere con Moretti, a segno domenica scorsa e fresco di rinnovo del contratto: contro Borriello potrà far valere la sua esperienza.

CONSIGLI FANTACALCIO: CROTONE INTER - Cordaz e Crisetig sono cresciuti nel vivaio interista ma non hanno mai avuto occasioni in prima squadra: hanno un motivo in più per offrire una buona prestazione. Falcinelli è invece il consiglio obbligatorio, buona parte delle sorti offensive rossoblù passano dai suoi piedi. Nell’Inter attenzione a Candreva e a Joao Mario: il portoghese potrebbe partire titolare al posto di Banega, nel caso sarà chiamato a dare risposte tangibili. In difesa puntate su Miranda.

CONSIGLI FANTACALCIO: MILAN PALERMO - Bacca e Deulofeu: l’impressione è che il Milan possa far male al Palermo soprattutto con loro; da schierare anche il croato Pasalic, a segno domenica scorsa contro il Pescara, mentre Donnarumma vorrà far dimenticare lo svarione dell’ultimo turno. Nel Palermo attenzione al bulgaro Chochev, che potrebbe inserirsi nelle pieghe della difesa milanista, ed anche a Rispoli che quest’anno ha già segnato a San Siro. Più delicata la posizione di Diamanti, autore di un campionato sotto le aspettative anche se per motivi diversi.

CONSIGLI FANTACALCIO: UDINESE GENOA - Fiducia al ghanese Badu e all’argentino De Paul: da loro potrebbero scaturire bonus interessanti. Buon rendimento per il difensore brasiliano Samir, da riproporre anche contro il Grifone. Che invece punta sugli inserimenti da centrocampo di Luca Rigoni e i gol di Giovanni Simeone: quest’ultimo in particolare non segna da fine gennaio e cercherà di sbloccarsi per aiutare i rossoblù. Verso il rientro Miguel Veloso: un rischio, forse per stavolta meglio lasciar perdere.

CONSIGLI FANTACALCIO: LAZIO NAPOLI - Difesa in mano all’olandese Hoedt, per l’assenza del connazionale De Vrij: il tridente napoletano potrebbe far ballare i marcatori avversari, tra i biancocelesti quindi punteremmo sul centrocampo e in particolare su Parolo e Milinkovic-Savic. In attacco Felipe Anderson più che Immobile, anche se il secondo va ormai schierato di default. Il Napoli potrebbe regalare protagonisti a sorpresa, come ad esempio Marko Rog: fratelli un pensierino. Ci aspettiamo una buona partita da Koulibaly che dovrà arginare Immobile, attenzione anche a Milik dalla panchina.

