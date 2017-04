Cremonese Lupa Roma/ Info streaming video diretta Sportube, probabili formazioni, quote, risultato live

Diretta Cremonese Lupa Roma (LAPRESSE)

Sabato 8 aprile alle ore 14:30 ritorna in campo la Lega Pro, dopo le fatiche del turno infrasettimanale ed in particolare i padroni di casa della Cremonese affrontano la Lupa Roma nell'ambito della 34^giornata del girone A. Una sfida che è il più classico dei testa coda per cui obiettivi differenti ma ugualmente importanti.

Infatti, la Cremonese in questo momento occupa la seconda posizione della classifica generale con 66 punti conquistati ed un eccezionale score di 62 gol realizzati e 37 incassati. Nella gare interne ha messo da parte 36 punti con 11 vittorie su 16 incontri perdendo in sole 2 occasioni. La Lupa Roma invece è impelagata nelle zone basse di classifica essendo penultima con 31 punti ma a sole 2 lunghezze dalla zona salvezza.

La squadra romana ha realizzato 26 reti subendone 43 e nelle gare giocate lontano dai propri sostenitori ha ottenuto 12 punti con sole 2 vittorie e 9 gol realizzati. Lo stato di forma è migliore quello della Cremonese reduce da due successivi consecutivi mentre la Lupa Roma viene da tre pareggi di fila. Nella gara giocata nel girone di andata, che peraltro rappresenta l’unico precedente tra le due formazioni, la Lupa Roma ha ottenuto una importante vittoria con il punteggio di 2-1, gol di Fofana e Baldassain, mentre per i lombardi aveva trovato il momentaneo pareggio Stanco.

Passando alle probabili formazioni, nella Cremonese si conferma il 4-3-1-2 che ha permesso di battere il Como nella gara del turno infrasettimanale. A difendere i pali ci sarà Ravaglia mentre il pacchetto difensivo sarà composto da Salviato come terzino destro, Canini nel mezzo al fianco di Marconi mentre per la fascia mancina c’è un ballottaggio tra Procopio e Redolfi. A centrocampo nelle vesti di playmaker Pesce, con ai fianchi Cavion ed uno tra Porcari e Ferretti. Più avanzato il trequartista Maiorino inamovibile soprattutto dopo la doppietta rifilata martedì ai lariani. In avanti la coppia offensiva vedrà Brighenti e Stanco, quest’ultimo favorito su Scappini.

La Lupa Roma si disporrà sul terreno di gioco a specchio rispetto allo schieramento della Cremonese, utilizzando un 4-3-1-2 che dovrebbe essere più bloccato nel mantenimento delle posizioni. In porta Brunelli, Corvesi sulla fascia destra, Celli sulla zona mancina e nel mezzo Antonelli e Sfanò. Davanti alla difesa per offrire copertura e geometria alle giocate offensive ci sarà La Camera, interno di destra Baldassin e per l’altra casella ballottaggio tra Garufi e Svidercoschi. Più avanzato nel ruolo di trequartista D’Agostino, a sua volta in ballottaggio con Cafiero, mentre in avanti al fianco dell’attaccante francese Fofana ci sarà Iadaresta.

Da un punto di vista tattico il match dovrebbe vedere la Cremonese proiettata in fase offensiva, per sfruttare il fattore campo e cercare di avvicinarsi al primo posto dell’Alessandria distante soltanto 3 punti. La forza d’impatto della squadra lombarda è senza dubbio eccezionale, ma allo stesso tempo nel corso del campionato ha palesato delle lacune in fase di non possesso e questo indurrà la Lupa Roma a giocare maggiormente di rimessa per colpire in velocità la difesa avversaria.

Quote: bet365.it propone il segno 1 per la vittoria della Cremonese a 1,36, il segno X per il pareggio a 4,33 e il segno 2 per il colpo esterno della Lupa Roma a 7,50. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Cremonese Lupa Roma sarà trasmessa in diretta streaming video dal sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale oppure il singolo evento.

