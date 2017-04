Andreas Seppi in Coppa Davis (Foto: LaPresse)

DIRETTA COPPA DAVIS BELGIO ITALIA 2017 DOPPIO: SEPPI E BOLELLI PER LA RIMONTA? STREAMING VIDEO SUPERTENNIS.TV - Andreas Seppi e Simone Bolelli dovrebbero essere i protagonisti dell'Italia per il doppio contro il Belgio in Coppa Davis 2017. Le speranze di restare aggrappati a questo quarto di finale sono affidate alla sfida di oggi, visto che l'Italia è quasi fuori: il Belgio è in vantaggio 2-0 dopo la prima giornata. Due sconfitte nei due singolari di apertura: Paolo Lorenzi è riuscito a battere Steve Darcis solo in un set, mentre Andreas Seppi è stato piegato da David Goffin in tre set. L'assenza di Fabio Fognini si è fatta sentire, ma lo sapevamo già. Lorenzi comunque ha provato a dare filo da torcere a Darcis, mentre nel secondo singolare c'è stata ancora meno battaglia. Ora per i ragazzi di Barazzutti la semifinale è un miraggio, un'impresa al limite dell'impossibile.

Servirà un miracolo all'Italia dopo una prima giornata disastrosa: la situazione è disperata, per cui sarà necessaria una rimonta pazzesca. L'obiettivo degli azzurri ieri era quello di ottenere almeno un punto e grandi speranze erano rivolte su Paolo Lorenzi per l'incontro con Steve Darcis, che invece ha conquistato la quinta vittoria di fila nel singolare in questa manifestazione. Questa sconfitta sembrava aver già compromesso il cammino dell'Italia, visto che c'erano poche speranze per una vittoria di Andreas Seppi contro David Goffin. E, infatti, il pronostico è stato rispettato dal numero uno del Belgio. Un po' di coraggio e follia: questi i due ingredienti per provare una rimonta che risulterebbe storica.

Ci crede Corrado Barazzutti, che non ha fornito invece indicazioni su chi giocherà nel doppio a Charleroi: «Le partite non hanno cambiato la mia scelta, ho un'idea ben chiara di chi giocherà». La situazione è difficile, ma per il capitano le speranze, seppur ridotte, ci sono: «Noi doppiamo pensare punto dopo punto». Quasi sicuro di essere schierato è Simone Bolelli, unico specialista tra i quattro convocati. Al suo fianco uno tra Paolo Lorenzi e Andreas Seppi, più esperti di Alessandro Giannessi per affrontare una sfida così delicata. Dall'altra parte c'è Johan Van Herck, esaltato dalle doti di Steve Darcis: «Per lui è molto importante indossare la maglia della nazionale, sentire le responsabilità della squadra».

Belgio Italia di Coppa Davis 2017 sarà trasmessa in diretta tv dalle 15 in diretta esclusiva da Supertennis, che potete trovare al canale 64 del digitale terrestre e 224 della piattaforma Sky. Chi, invece, non può sistemarsi davanti alla tv per seguire il doppio di oggi c'è la possibilità di seguirlo in diretta streaming video. Basta accedere al sito ufficiale di Supertennis (www.supertennis.tv), ma potete tenere d'occhio anche il portale ufficiale della Coppa Davis (www.daviscup.com). CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO BELGIO ITALIA SU SUPERTENNIS (COPPA DAVIS 2017).

© Riproduzione Riservata.