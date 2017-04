Diretta/ Firenze Conegliano: info streaming video e tv, risultato live (Play off Serie A1, oggi)

Stasera in campo Firenze-Conegliano (LaPresse)

DIRETTA IL BISONTE FIRENZE IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (OGGI PLAY OFF SERIE A1) - Firenze Conegliano, diretta dagli arbitri Pozzato e Prati, è la partita di volley femminile, attesa alle ore 20.30 di oggi 8 aprile 2017 al Mandela Forum, valida come gara 1 dei quarti di finale dei play off scudetto di Serie A1 . Dopo i due anticipi che si sono svolti ieri sera, ora tocca alla capolista e campionessa d’inverno Conegliano tornare in campo per agguantare un posto in semifinale contro la formazione fiorentina, affatto decisa a lasciarsi scappare l’occasione di mettere in scacco, quella che pare davvero la formazione più forte del campionato di Serie A1. Certo sulla carta la partita in programma in terra toscana pare affatto equilibrate con le pantere favorite dichiarate non solo per il passaggio del turno ma anche per la vittoria del 72^ scudetto.

A favore di Firenze vi è però un certo motivo di orgoglio oltre che motivazione in più da mettere in campo: il club nei suoi più di 40di storia non era mai riuscita a ottenere un tale traguardo: la stessa città è dalla stagione 1996-1997 con la Romanelli che non arriva a tale livello del tabellone di play off scudetto. Dall’altra parte invece la formazione di Mazzanti dovrà fare attenzione dosare le forze in vista dell’ormai prossima Final Four della Champions League femminile, cui le trevigiane si presentano oltre che per meriti sportivi anche in veste di team ospitante. Facendo il punto si qualche statistica notiamo che la squadra di Marco Bracci è reduce da 6 vittorie consecutive al Mandela, mentre Conegliano non perde un appuntamento di campionato e coppa europea dal lontano 8 febbraio, quando venne sconfitta al tie break dal Chemik Police e porta a bottino ben 22successi in questa regular season della Serie A1.

Ricordiamo infine che il match tra Firenze e Conegliano, il cui fischio d’inizio è atteso per le ore 20.30 al Mandela Forum, casa delle toscane, sarà visibile in diretta tv sulla Rai che ha riservato spazio a tale evento sul palinsesto del proprio canale tematico RAI sport +, disponibile liberamente al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Sarà quindi assicurata anche la diretta streaming video della partita di volley femminile tramite il servizio gratuito Raiplay.it. Consigliamo infine di collegarsi al sito ufficiale della federazione (www.legavolleyfemminile.it) per rimanere aggiornati sul risultato in tempo reale.

