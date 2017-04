Diretta/ Juventus Chievo info streaming video e tv, risultato live e cronaca (Serie A 2017, oggi)

Diretta Juventus Chievo, Foto LaPresse

DIRETTA JUVENTUS CHIEVO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (OGGI SERIE A, 31^ GIORNATA) - Juventus Chievo, diretta dal signor Fabbri di Ravenna, sabato 8 aprile 2017 alle ore 20.45, sarà il terzo anticipo del programma della dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Bianconeri a otto passi da quello che sarebbe il sesto scudetto consecutivo, impresa mai riuscita a nessun club nella storia del calcio italiano. A sei però si sono ridotti anche i punti di vantaggio sulla Roma seconda, con la squadra di Spalletti nella bufera dopo le eliminazioni in Coppa, ma comunque decisa a giocarsi fino in fondo le chanches di Scudetto, considerando anche la stanchezza che potrebbe giocare un brutto scherzo ai bianconeri, impegnati nelle prossime settimane nel doppio impegno nei quarti di finale di Champions League contro il Barcellona.

Allo Juventus Stadium sabato sera arriverà un Chievo relativamente già con la pancia piena, già alla fine del girone d'andata sicuro di aver messo in cassaforte un'altra straordinaria salvezza, ma troppo lontano dalle posizioni di vertice per poter aspirare a qualcosa di più di un finale di campionato tranquillo. L'ultima sconfitta interna potrebbe però aver punto nell'orgoglio la squadra di Maran, che vuole sicuramente provare a terminare nel modo più dignitoso possibile una stagione comunque lusinghiera, considerando le aspettative di inizio anno. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA CON NOI JUVENTUS CHIEVO DI SERIE A 2016-2017 - CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE A 2016-2017 (31^GIORNATA)

Nelle ultime partite giocate la Juventus ha frenato, dopo aver sbancato il campo della Sampdoria il 19 marzo scorso prima della sosta, in casa del Napoli, con la squadra di Allegri che ha comunque portato a Torino un buon punto considerando l'ambiente molto caldo e difficile da affrontare. Di contro, i partenopei sono riusciti mercoledì scorso a battere in rimonta i bianconeri nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Un tre a due che non è servito per la qualificazione visto il tre a uno juventino dell'andata, con i due gol realizzati da Gonzalo Higuain allo stadio San Paolo contro la sua ex squadra che hanno avuto il sapore di una grande vittoria. Il Chievo dopo aver travolto l'Empoli in casa a cavallo della sosta ha subito invece due brutte sconfitte. Prima la quaterna incassata sul campo del Bologna, poi il ko al Bentegodi contro un Crotone che non aveva ancora mai vinto in trasferta, e che in questa stagione ha ottenuto sei dei soli diciassette punti messi in cassaforte proprio contro il Chievo. Una vera e propria bestia nera, col Chievo che mantiene comunque ben ventuno punti di distacco sui calabresi terzultimi.

La Juventus in Serie A è reduce da 31 vittorie consecutive in casa. Nella scorsa stagione però i bianconeri pareggiarono proprio contro il Chievo allo Juventus Stadium, recuperando a soli sette minuti dalla fine grazie a un rigore di Dybala il gol del vantaggio clivense siglato da Hetemaj. L'ultima vittoria juventina in casa contro il Chievo in campionato risale al 21 gennaio 2015, ottenuta grazie alle reti di Pogba e Lichtsteiner. Dal momento del suo esordio in Serie A nel 2001, il Chievo non ha invece mai vinto in casa della Juventus, ottenendo solamente quattro pareggi a Torino. Nel match d'andata la squadra di Allegri è passata allo stadio Bentegodi col punteggio di due a uno. In gol Mandzukic, momentaneo pareggio di Pellissier su rigore e quindi definitivo colpo del ko di Pjanic.

Schiaccianti i favori del pronostico in favore della Juventus secondo i bookmaker, con vittoria bianconera quotata 1.25 da Bwin, mentre Sisal Matchpoint quota 6.30 l'eventuale pareggio e Betclic moltiplica per 14.00 quanto investito sul colpaccio gialloblu allo Stadium.

Tripla diretta tv di Juventus Chievo, sabato 8 aprile 2017 alle ore 20.45, per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport 1 HD, Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD, rispettivamente numero 201, 206 e 251 del satellite. Gli abbonati Mediaset Premium potranno invece collegarsi sul canale del digitale terrestre pay Premium Sport HD. Per gli abbonati al satellite la diretta streaming video sarà disponibile sul sito skygo.sky.it, per gli abbonati al digitale terrestre sul sito play.mediasetpremium.it. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA CON NOI JUVENTUS CHIEVO DI SERIE A 2016-2017 - CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE A 2016-2017 (31^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.