Diretta/ Napoli Milan Primavera: info streaming video e tv, probabili formazioni e risultato live (girone A)

Diretta Napoli Milan Primavera (Foto: Lapresse)

DIRETTA NAPOLI MILAN PRIMAVERA: INFO, STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI E RISULTATO LIVE (23^ GIORNATA, GIRONE A) - Napoli Milan Primavera si gioca alle ore 15.00 di sabato 8 aprile al Centro Sportivo Sant'Antimo. La gara, valida per la 23^ giornata del campionato di categoria, è fondamentale per i rossoneri, che forti dei 43 punti fin qui ottenuti, puntano al secondo posto distante soltanto due lunghezze. Più distaccato il Napoli, che è settimo a quota 37, a - 5 dalla zona play off. Il Milan è reduce dalla vittoria in trasferta per 3-2 sul campo dello Spezia mentre i partenopei devono riscattare il ko per 4-1 rimediato nell'ultimo turno contro la Spal. I ragazzi di Nava sono dunque leggermente favoriti ma il Napoli vorrà assolutamente riscattarsi approfittando del fattore campo.

Dicevamo del Milan: il Diavolo ha intenzione di bypassare i playoff acciuffando la seconda posizione. I rossoneri devono però fare i conti con diverse squadre, tra cui Fiorentina, Sampdoria e Verona, senza contare Spal e Napoli, pronti a rientrare in gioco in caso di eventuali passi falsi. Diversa la situazione in casa Napoli, con gli azzurri che puntano a entrare almeno tra le prime cinque della classe. Insomma, le premesse per assistere a una sfida avvincente ci sono tutte. Andiamo a vedere le probabili formazioni di Napoli-Milan, partendo dai locali.

Giampaolo Saurini si affiderà al suo undici migliore. Nel 4-3-3 partenopeo dovrebbero trovare spazio Marfella tra i pali quindi una linea difensiva composta da Schiavi, Milanese, Esposito e D'Ignazio; in mezzo al campo spazio a Acunzo, Baslt e Gaetano; davanti via libera a Liguori, Zerbin e Leandrinho, stellina della squadra. Al netto di eventuali modifiche, modulo 4-3-1-2 per il Milan di Stefano Nava, che dovrebbe affidarsi al portiere Guarnone, schermato da una batteria di centrali composta da Altare e Gabbia, con Hadziosmanovic e Llamas terzini; Zanellato, Modic, El Hilali e Torrasi a centrocampo con Cutrone e Tsadjout in attacco.

Napoli Milan Primavera non sarà trasmessa in diretta tv ma potrà essere vista in differita su Rai Sport + HD (canale 57 del vostro televisore), sempre domani alle ore 18:30. Ci sarà inoltre la possibilità per tutti di assistere anche alla diretta streaming video della replica, senza costi aggiuntivi, visitando il sito www.raiplay.it.

© Riproduzione Riservata.