Empoli Pescara/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Empoli Pescara (Foto LaPresse)

DIRETTA EMPOLI PESCARA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 31^ GIORNATA) - Empoli Pescara, che sarà diretta dall'arbitro Tagliavento, apre la trentunesima giornata nel campionato di Serie A 2016-2017: si gioca allo stadio Castellani sabato 8 aprile, calcio d'inizio alle ore 15. La posta in palio è pesantissima per entrambe: i toscani devono difendere i soli 5 punti di margine rimasti sulla zona retrocessione, mentre i ragazzi di Zeman sono arrivati a quella che è davvero l'ultima spiaggia per poter sperare nella salvezza, obiettivo che rimarrebbe comunque difficilmente raggiungibile anche in caso di un colpo esterno al Castellani.

Già da questa panoramica sul match si capisce come i punti pesino davvero il doppio in questa sfida che, a nove giornate dal termine del campionato, può segnare i destini delle due squadre in un senso o nell'altro. L'Empoli di Martusciello è la squadra che insieme al Genoa sta facendo peggio, statistiche alla mano, in questo girone di ritorno.

E non potrebbe essere altrimenti viste le sette sconfitte di fila con cui i toscani devono fare i conti e che fino a questo momento non hanno significato ripiombare del tutto nella zona retrocessione soltanto per il ritmo lento e discontinuo delle ultime tre. Il Crotone però si sta pericolosamente avvicinando e ora il margine sul terzultimo posto, occupato al momento proprio dai calabresi, risulta essere di soli cinque punti. Il match con il Pescara, ultimo con 13 punti e -9 proprio dai toscani, assume quindi grande valenza.

L'ultimo punto i toscani lo hanno conquistato il 5 febbraio in casa contro il Torino. Da quel momento soltanto sconfitte e troppi goal subiti. Guardando agli ultimi tre match sono arrivate 4 reti nel match contro il Chievo, con i veneti capaci di annichilire la squadra toscana con un 4 a 0 che non ha ammesso repliche, mentre nel match interno contro il Napoli le reti subite sono state 3 in poco meno di 40 minuti di gioco. Contro i partenopei è arrivata una bella reazione nella ripresa, con due reti che hanno ridato speranze di rimonta, le quali non si sono però concretizzate.

Nell'ultimo turno c'è stato il proibitivo confronto dell'Olimpico contro la Roma, dove i giallorossi pur giocando con il freno a mano tirato a causa della imminente semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio, hanno vinto 2 a 0 con doppietta del solito straripante Dzeko. Ora arriva questo match contro il Pescara, che invece è reduce, guardando all'ultimo turno di campionato, dall'ottimo punto ottenuto in casa contro il Milan. Anche se aiutato dalla colossale papera di Donnarumma, si è visto un Pescara volenteroso, che contro l'Empoli potrebbe anche riuscire nel colpaccio esterno.

Tuttavia, numeri alla mano, i tifosi abruzzesi non devono volare troppo alto, visto che nei precedenti turni di campionato la squadra ha mostrato problemi difensivi che rendono decisamente complicata la corsa verso una salvezza che nonostante la presenza di Zeman in panchina sembra decisamente difficile. Contro l'Atalanta è arrivato un 3 a 0 esterno che poteva essere anche risultato più largo, mentre nell'ultimo match casalingo prima di quello giocato contro il Milan di Montella erano arrivate altre tre reti, stavolta per mano dell'Udinese di Del Neri. Zeman tuttavia ha abituato tutti ad exploit improvvisi, quindi mai dire mai.

Guardando ai precedenti e soffermandosi sul match di andata, l'Empoli può sperare, perchè all'Adriatico finì con un sonoro 4 a 0 con reti di Pucciarelli, Saponara e Maccarone. Ora il fantasista non c'è più, ma Martusciello spera che Pucciarelli e Maccarone possano ripetere il match di andata. Le formazioni sono ancora in via di definizione per entrambe, ma per quanto riguarda il Pescara si può azzardare l'ipotesi che Zeman decida ancora una volta di rivoltare la formazione come un calzino dando in ogni caso fiducia ai suoi giovani, mentre l'Empoli non cambierà rispetto a quanto visto ultimamente affidandosi ai soliti noti, anche se Krunic non è al meglio e potrebbe essere sostituito da uno tra Zajc e José Mauri (in questo caso ci sarà una sorta di doppio playmaker in campo).

Per quanto riguarda i pronostici, va detto che i bookmakers sembrano dare ancora fiducia all'Empoli nonostante le sette sconfitte consecutive. Una vittoria contro il Pescara viene infatti quotata dalla Snai a 1,82 volte la cifra giocata, mentre un successo esterno degli abruzzesi frutterebbe agli scommettitori 4 volte la cifra giocata. Più o meno simile la quota per il pareggio, che la Snai ha fissato a 3,85 volte l'eventuale scommessa effettuata.

Empoli Pescara sarà un'esclusiva per gli abbonati al pacchetto Calcio di Sky: la diretta tv è in programma sul canale 251, con la possibiiltà di attivare - in assenza di un televisore - l'applicazione Sky Go per la diretta streaming video che si può seguire su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.





