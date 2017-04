Inter Atalanta Primavera/ Info streaming video e diretta tv, orario, risultato live (oggi)

Diretta Primavera - LaPresse

DIRETTA INTER ATALANTA PRIMAVERA: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI SABATO 8 APRILE 2017, 23^ GIORNATA GIRONE C) - Inter Atalanta è l’anticipo televisivo del campionato Primavera 2016-2017, giunto alla giornata numero 23. La partita valida per il girone C si gioca sabato 8 aprile dalle ore 13:00 allo stadio Breda di Sesto San Giovanni (Milano), tradizionale sede delle partite casalinghe della Primavera dei nerazzurri milanesi. Tra Inter e Atalanta si tratta di un derby regionale e cromatico, ma soprattutto di una sfida affascinante fra due formazioni Primavera sempre di altissimo livello, a dimostrazione della forza dei settori giovanili sia dell’Inter sia dell’Atalanta. La classifica del girone C parla chiaro: nonostante ci siano pure Roma e Virtus Entella (le due finaliste di Coppa Italia), troviamo l’Inter saldamente al comando a quota 56 punti mentre al secondo posto c’è proprio l’Atalanta con 51 punti. Potremmo dunque assistere ad un allungo decisivo dei padroni di casa verso il primo posto, oppure potrebbe essere l’Atalanta a consolidare con un risultato di prestigio la posizione fra le prime due.

Infatti va ricordato che nella stagione regolare è fondamentale entrare fra le prime due del proprio gruppo per ottenere l’immediata qualificazione alle Final Eight per lo scudetto senza dover passare prima per i playoff, che metteranno in palio due soli posti. Ecco dunque che la partita di oggi potrebbe essere più importante per l’Atalanta piuttosto che per l’Inter, anche se naturalmente i ragazzi di mister Stefano Vecchi sanno che con una vittoria blinderebbero la qualificazione, lasciando i bergamaschi a vedersela proprio con Roma ed Entella per il secondo posto.

In ogni caso sarà un match da non perdere, anche perché la rivalità tutta nerazzurra è molto sentita a livello giovanile: la partita del campionato Primavera tra Inter e Atalanta sarà trasmessa in diretta tv da Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre, naturalmente a partire dalle ore 13.00 quando questo incontro avrà inizio.

Non è prevista invece la trasmissione del match in diretta streaming video, ma saranno certamente disponibili aggiornamenti in tempo reale circa l'andamento della partita tramite i social network ufficiali delle due squadre.

