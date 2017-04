Juventus Chievo/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Serie A 2017)

Juventus Chievo: Miralem Pjanic segna nella gara di andata (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS CHIEVO: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Juventus Chievo, sabato 8 aprile alle ore 20:45, rappresenta un altro snodo fondamentale per i bianconeri: fra soli tre giorni i campioni d’Italia saranno in campo per sfidare il Barcellona ma, nella trentunesima giornata di Serie A 2016-2017, non dovranno concedere sconti a un Chievo già salvo e tranquillo per evitare di trovarsi con l’acqua alla gola sulla strada verso il sesto scudetto consecutivo. Partita che nasconde insidie per come potrebbe essere sottovalutata, ma anche per l’inevitabile stanchezza che la Juventus accusa maggiormente rispetto al Chievo, avendo giocato tante partite in pochi giorni tra cui due sul campo del Napoli. Andiamo allora a leggere quali potranno essere le scelte dei due allenatori analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Juventus Chievo.

JUVENTUS CHIEVO: PRONOSTICO E QUOTE - Juventus Chievo è stata analizzata dall’agenzia Snai: le quote per la partita ci dicono che il segno 1 (vittoria Juventus) vale 1,23; il pareggio (segno X) è quotato a 6,00 mentre la vittoria del Chievo (segno 2) vi permetterebbe di vincere 14,00 volte la somma che investirete.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS - Ragionevoli cambi per Massimiliano Allegri: non solo in vista del Barcellona, ma ovviamente anche considerando le due partite ravvicinate che la sua Juventus ha giocato contro il Napoli. Ad esempio dovrebbe rimanere fuori Sami Khedira, che era stato impegnato anche in nazionale: al suo posto spazio a Marchisio, che dovrebbe quindi tornare titolare al fianco di Pjanic a meno che il bosniaco non sia invece impiegato sulla trequarti, allargando a sinistra la posizione di Dybala visto che Mandzukic è fuori dai giochi con l’intenzione di recuperarlo per il Barcellona. La soluzione più probabile comunque è quella di vedere Asamoah e Alex Sandro occupare la corsia mancina con il brasiliano più alto, nella linea che supporterà Higuain (doppietta in Coppa Italia, ma in campionato a secco da cinque partite); ci saranno alternanze anche in difesa, con Rugani ad esempio che sembra pronto a prendersi il posto al fianco di Bonucci e Lichtsteiner che dovrebbe fare staffetta con Dani Alves. In porta scontato il ritorno di Buffon, mentre a destra dovrebbe giocare Cuadrado che al momento non ha un cambio naturale a meno di cambiare modulo oppure di prevedere, anche qui, l’avanzamento di Dani Alves sulla linea dei trequartisti.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO - Qualche defezione nella formazione che Rolando Maran manderà in campo; il Chievo si disporrà con il consueto modulo nel quale Valter Birsa sarà il trequartista alle spalle di Inglese e, molto probabilmente, di Pellssier che è una vera e propria bestia nera per la Juventus (e anche per questo motivo è favorito su Meggiorini). Alle spalle di questi tre giocatori offensivi salgono le quotazioni di De Guzman, in vantaggio per il ruolo di mezzala sinistra; dall’altra parte del campo agirà Lucas Castro, in mezzo ad alternarsi nella doppia fase andrà invece Radovanovic. Per quanto riguarda la difesa, possibile che sia Spolli ad affiancare Dainelli al centro (vista l’indisponibilità di Gamberini), sulle corsie Cacciatore, Nicolas Frey e Gobbi si giocano le due maglie mentre in porta ovviamente ci sarà Sorrentino, che è anche un ex di questa partita ma, visti i trascorsi ben più ampi nel Torino, gioca di fatto una sorta di derby.

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Rugani, Asamoah; Marchisio, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Alex Sandro; Higuain

A disposizione: Neto, Audero, Dani Alves, Barzagli, Benatia, Chiellini, Khedira, Sturaro, Lemina, Rincon, Mandragora

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Pjaca, Mandzukic

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Dainelli, Spolli, Gobbi; Castro, Radovanovic, De Guzman; Birsa; Pellissier, Inglese

A disposizione: Seculin, Bressan, N. Frey, B. Cesar, Izco, Depaoli, Bastien, P. Hetemaj, Kiyine, Gakpé, Meggiorini

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Sardo, Gamberini, N. Rigoni

© Riproduzione Riservata.