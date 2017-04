Latina Vicenza/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Latina Vicenza - LaPresse

DIRETTA LATINA VICENZA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 35^ GIORNATA) - Latina Vicenza sarà diretta dall'arbitro Illuzzi; alle ore 15.00 di sabato 8 aprile lo stadio Domenico Francioni ospita la partita valida per la 35esima giornata del campionato di Serie B 2016-2017, che propone diversi match interessanti in ottica salvezza: uno di questi è proprio quello tra Latina e Vicenza, due formazioni che stanno lottando per il mantenimento della categoria e per cui il match odierno peserà moltissimo nell'ottica delle ultime giornate di campionato. E quello che andrà in scena è un match tra due formazioni in profonda crisi: basti pensare che il Latina non vince da sette partite, mentre il Vicenza ha centrato il bottino pieno una sola volta nelle ultime quattordici uscite.

Il Latina di Viviani è alle prese non solo con una posizione di classifica sempre più complicata, ma anche con problemi di natura societaria che sembrano essere l'anticamera del fallimento. Senza ombra di dubbio questo non è certo il modo migliore di approcciarsi ad una gara delicata come quella contro la squadra veneta, ma il calendario non ammette pause. I laziali, che solo pochi anni fa sono andati vicinissimi ad una incredibile promozione in Serie A, sono attualmente ultimi con 31 punti e vedono lo spettro della retrocessione sempre più vicino.

Nell'ultima partita di campionato, quella giocata nel turno infrasettimanale, è arrivata una sconfitta per 2 a 0 sul campo del Bari, che ha fatto seguito alla sconfitta casalinga, sempre con il punteggio di 2 a 0, patita contro il Cittadella. I laziali sono in evidente crisi di risultati, di gioco e psicologica: quella contro il Vicenza, attualmente terzultimo con 34 punti, ha tutti i connotati dell'ultima spiaggia per cercare di rimanere aggrappati alla Serie B, obiettivo che di partita in partita, penalizzazioni a parte, si sta facendo sempre più difficile da raggiungere.

Il Vicenza di Bisoli non se la passa meglio come sii può capire dall'accenno fatto poc'anzi relativamente alla sua attuale posizione in classifica. Come se non bastasse, nell'ultimo turno, quello giocato martedì, è arrivata una pesantissima sconfitta nello scontro diretto contro il Trapani: l'1 a 0 ottenuto dai siciliani ha non soltanto condannato il Vicenza alla seconda sconfitta di fila dopo quella contro il Perugia, ma ha consentito ai siciliani di operare il sorpasso in classifica, portandosi a +1 proprio sulla compagine veneta. Ora la situazione si è fatta veramente complicata, considerando che anche la Ternana di Liverani, nonostante la sconfitta patita sul campo del Benevento, sembra aver messo la freccia. Non è un caso se nei borsini delle squadre che stanno lottando per la salvezza il Vicenza, proprio insieme al Latina, risulta essere quello con le quotazioni più basse per quanto riguarda la possibilità di conservare la categoria.

Bisoli, in accordo con la società, ha deciso di portare la squadra in ritiro subito dopo la brutta sconfitta subita contro il Trapani, estremo tentativo di trovare la giusta concentrazione in vista di una partita che se dovesse finire con l'ennesima sconfitta potrebbe anche portare a clamorosi ribaltoni in panchina. Quattordici partite senza vittoria (l'ultima contro il Pisa nel mese di marzo) sono effettivamente troppe e in caso di ennesimo risultato negativo in uno scontro diretto per la salvezza, potrebbe essere proprio Bisoli a pagare.

Il Vicenza di Bisoli, che per l'occasione potrebbe schierarsi con il 4-4-2, deve fare i conti con due defezioni abbastanza pesanti: mancheranno infatti Zaccardo e Bellomo. Il difensore, Campione del Mondo con la Nazionale Italiana nel Mondiale 2006, è uscito anzitempo nel match contro il Trapani ed è alle prese con un problema muscolare ed è inoltre squalificato. Stesso discorso, relativamente alla squalifica, per Bellomo. Il Latina giocherà quasi certamente con il 3-4-3 tanto caro a Viviani e ci sarà spazio per gli stessi che hanno giocato contro il Bari, anche se non è escluso l'impiego di Mariga in mediana e qualche cambio nel tridente d'attacco, dove l'unico certo di mantenere il proprio posto da titolare sembra essere Corvia, ormai punto fermo della squadra laziale.

La crisi del Vicenza la si comprende anche dalle quote dei bookmakers. La Snai, ad esempio, ritiene molto più probabile un'affermazione dei laziali, la quale viene infatti quotata a 2,35 volte la scommessa effettuata. Un successo del Vicenza è invece quotato a 3,25 volte la cifra giocata e questo risultato per la Snai è più improbabile anche di una divisione della posta tra le due compagini, esito quotato a 3,10 volte la cifra eventualmente scommessa.

Latina Vicenza sarà trasmessa in diretta tv dal bouquet satellitare: per tutti gli abbonati al pacchetto Calcio l'appuntamento è su Sky Calcio 9, con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video grazie all'applicazione Sky Go. Ricordiamo anche il programma Diretta Gol Serie B, che su Sky Sport 1 trasmette i gol e gli highlights in tempo reale da tutti i campi.

