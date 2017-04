Pagelle Juventus Chievo - LaPresse

PAGELLE JUVENTUS-CHIEVO: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 31^GIORNATA) PRIMO TEMPO - Eccoci qui per scoprire i voti relativi al primo tempo di Juventus-Chievo, terzo anticipo della 31^ giornata di Serie A 2016-2017: al riposo i bianconeri conducono per 1 a 0, gli uomini di Allegri non si risparmiano sebbene tra qualche giorno arrivi il Barcellona, dopo un inizio relativamene tranquillo i bianconeri rompono gli indugi con Khedira (6,5) che si accentra e va al tiro trovando l'opposizione di Seculin (6,5) che poco dopo si ripete fermando un Dybala (7,5) che stasera sembra inarrestabile. Il gol è comunque nell'aria e arriva al 24' quando Dybala ubriaca Radovanovic (5) con una serie di finte e mette il pallone in mezzo per Higuain (7) che può comodamente insaccarlo in rete per il vantaggio dei padroni di casa. La reazione dei clivensi è poca cosa, anzi sono i bianconeri a sfiorare il raddoppio con Khedira (che continua a prendere male la mira) e Cuadrado (7) che riceve palla da Dybala - eludendo la marcatura di Cesar (5,5) con un tunnel. VOTO JUVENTUS 7 - I bianconeri si stanno rendendo protagonisti di una prestazione d'autore, forse vogliono mandare un messaggio ai blaugrana che tra qualche giorno verranno a fare loro visita. MIGLIORE JUVENTUS: DYBALA 7,5 - Per distacco il migliore dei suoi nella sua prima frazione di gioco, fornisce l'assist per Higuain e incanta il pubblico con una serie di giocate meravigliose PEGGIORE JUVENTUS: STURARO 5,5 - Perde qualche pallone di troppo e sbaglia gli appoggi per i compagni. VOTO CHIEVO 5 - Sul piano tecnico e del gioco è evidente l'inferiorità dei clivensi, che peraltro non avendo nemmeno obiettivi di classifica non hanno le motivazioni sufficienti per aggredire gli avversari. MIGLIORE CHIEVO: BIRSA 6,5 - È quello che si dà più da fare, cerca anche il tiro venendo murato da Marchisio. PEGGIORE CHIEVO: RADOVANOVIC 5 - In occasione del gol di Higuain, Dybala lo ridicolizza con una serie di finte manco fossimo alla PlayStation. (Stefano Belli)

