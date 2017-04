Pagelle Atalanta Sassuolo - LaPresse

PAGELLE ATALANTA SASSUOLO: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 31^GIORNATA) PRIMO TEMPO - Atalanta Sassuolo ha chiuso il primo tempo sul parziale di 0-1: ecco le nostre pagelle con i voti sulla frazione già giocata. Dopo un primo tempo a fasi alterne, con l'Atalanta incapace di sbloccare la sfida in avvio ed il Sassuolo guardingo e pronto a ripartire, la rete di Pellegrini nel finale sta decidendo la gara dell'Atleti Azzurri d'Italia, a Bergamo!Sfida accesa e con diversi contatti duri quella tra nerazzurri e neroverdi, con Di Francesco che deve registrare l'ennesimo KO fisico per Defrel (voto 6), sostituito da Politano. Atalanta vicinissima al punto del vantaggio con il suo trascinatore, il Papu Gomez (voto 6,5), tra il 7° e l'11°: prima un tiro con il destro a fil di palo per l'argentino (fuori di niente), poi una volata a destra con dribbling e tiro con il mancino, terminato sul palo! Sfortuna e mancanza di precisione per gli uomini di Gasperini, che per il momento non hanno trovato la solita intensità da altri singoli, ad esempio Petagna (voto 5,5), ammonito tra l'altro per una ingenua simulazione a metà frazione.Dall'altra parte il Sassuolo si è presentato in area avversaria solo un paio di volte, con una punizione di Berardi (voto 6), ben parata da Berisha (voto 6) e poi con l'azione del gol di Pellegrini (voto 6,5): errore pazzesco in impostazione di Caldara (voto 5), che apre un'autostrada davanti al centrocampista dell'Under 21 azzurra, abile nel saltare il portiere in uscita e depositare in rete il pallone dello 0-1. Non un match facile per l'Atalanta, insomma, con i nerazzurri che dovranno essere molto bravi nella ripresa per riprende il filo del discorso e non cadere fragorosamente, in una lotta per l'Europa League più accesa che mai!

PAGELLE ATALANTA-SASSUOLO - PRIMO TEMPO: VOTO ATALANTA 5,5 – Un pizzico di sfortuna ma anche una prestazione nel complesso sotto ai livelli di eccellenza di quest'anno. Con punizione, durissima, come da regole non scritte del Calcio. MIGLIORE ATALANTA GOMEZ VOTO 6,5 – Perde anche lui la bussola nel finale, dopo la rete del Sassuolo. Ma fin lì era stato a tratti incontenibile, sfiorando due volte il gol. PEGGIORE ATALANTA CALDARA VOTO 5 – Nel complesso di un campionato da protagonista, quasi impeccabile, può starci anche l'errore grave. Vedremo se avrà un peso eccessivo o meno, a fine gara. VOTO SASSUOLO 6,5 – Non ruba l'occhio, si difende bene e colpisce al momento giusto, ovvero dopo le occasioni non concretizzate dall'Atalanta. Ma la partita è ancora lunga. MIGLIORE SASSUOLO PELLEGRINI VOTO 6,5 – E' sempre il migliore o tra i migliori in campo, per i suoi. Non sbaglia nello scartare il regalo del compagno di Under 21 Caldara, dimostrandosi validissimo anche sotto porta. PEGGIORE SASSUOLO RAGUSA VOTO 5 – Va bene la prova di contenimento, di sacrificio difensivo, ma non si vede proprio mai in avanti... (Luca Brivio)

© Riproduzione Riservata.