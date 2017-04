Piacenza Pro Piacenza/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Piacenza Pro Piacenza, Foto LaPresse

DIRETTA PIACENZA PRO PIACENZA: STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Piacenza Pro Piacenza, derby dello stadio Garilli, sarà diretta dall'arbitro Fabio Schirru, è una delle partite serali di sabato 8 aprile: per il girone A di Lega Pro 2016-2017 si gioca alle ore 20:30. I biancorossi dopo una serie lunghissima di vittorie sono reduci da due sconfitte consecutive. Un rendimento che comunque non intacca quanto di buono fatto fin qui. La squadra di mister Franzini sta giocando un'ottima stagione e può ambire alla serie B attraverso i playoff.

Fulvio Pea col suo Pro Piacenza ha invece bisogno di una vittoria per provare a tenere lontane le avversarie che potrebbero insidiare la posizione per gli spareggi promozione. Insomma una gara che potrebbe anticipare i playoff di fine stagione visto che entrambe si stanno giocando un posizionamento nella griglia per la serie B. Una gara che sarà sentita anche per via dell'interesse in città per queste due squadre che rappresentano una piacevole realtà per Piacenza. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Attesa anche una ottima cornice di pubblico per assistere a un derby emozionante e che promette spettacolo non solo sugli spalti, ma anche in campo. Per quel che concerne le probabili formazioni, Franzini non vorrà stravolgere il suo Piacenza.

Il tecnico dei biancorossi sceglierà la strada della continuità per provare ad ottenere un buon risultato contro i rivali concittadini. Il 3-5-2 sarà il modulo scelto con Miori tra i pali, Sciacca, Silva e Pergreffi in difesa. A centrocampo non mancheranno Matteassi, Taugordeau e Hraiech mentre sugli esterni giocheranno Segre e Dossena. In avanti largo al tandem pericoloso con Razzitti e Romero, con Franchi pronto a creare pericoli nel secondo tempo come ricambio dalla panchina.

Pro Piacenza che punterà invece sul suo consueto 4-4-2. In porta agirà Fumagalli con Bianco, Bini, Belotti e Calandra a comporre la linea di difesa. A centrocampo giocheranno Barba, Girasole, Pugliese e Bazzoffia. In attacco Pea punterà invece su Pesenti e Martinez che dovranno provare a far male alla difesa del Piacenza. Un derby molto atteso e che perciò vedrà da ambo le parti i migliori calciatori.

In campo il Piacenza ha in Matteassi il grande ex e faro del centrocampo biancorosso. Bene anche Dossena che sta tornando ad alti livelli nonostante un'età non certo giovane. La coppia d'attacco con Romero e Razzitti promette gol e pericoli continui per qualsiasi avversaria. La squadra di casa ha in loro i punti di riferimento principali e perciò saranno pericolosi anche contro i rivali concittadini.

Pro Piacenza che ha in Girasole un centrocampista di grande affidabilità in mezzo al campo. Pesenti leader dell'attacco e che segna con grande continuità. Il bomber rossonero è indubbiamente il maggiore pericolo per la squadra di Pea.

Per quanto concerne invece le scommesse, la vittoria dei padroni di casa viene quotata a 2.30 mentre a 2.50 viene quotato da Bwin il pareggio. Passando invece al colpo del Pro Piacenza in casa dei biancorossi, esso viene quotato a 2.20. Mister Franzini ha determinato i suoi credendo fermamente nelle loro capacità da qui alla fine della stagione. Passi falsi non se ne possono fare più perciò la squadra biancorossa ha voglia di punti. Stesso dicasi per la formazione di Pea: l'ex tecnico della Primavera dell'Inter vuole i playoff. Possibili solo con il lavoro di squadra e con la voglia di ottenere il risultato. Ecco perché sarà una gara ricca di spettacolo vista la voglia di vincere da ambo le parti. Un derby piacentino inedito e comunque bello.

Come per tutte le partite di Lega Pro, anche per Piacenza Pro Piacenza non è prevista una diretta tv: la partita si potrà seguire soltanto in diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da quest'anno prevede il pagamento di una quota per l'abbonamento e trasmette tutte le gare del campionato e della Coppa Italia di Lega Pro. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

