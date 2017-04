Pisa Cesena/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pisa Cesena - LaPresse

DIRETTA PISA CESENA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 35^ GIORNATA) - Pisa Cesena sarà diretta dall'arbitro Pasqua; alle ore 15.00 di sabato 8 aprile lo stadio Arena Garibaldi ospita la partita valida per la 35esima giornata del campionato di Serie B 2016-2017, un match da brividi tra Pisa e Cesena, due squadre che sono impelagate nella lotta per non scendere in Lega Pro e che in questa partita si giocano davvero molto delle proprie possibilità di mantenere la cadetteria. La classifica è infatti decisamente impietosa con entrambe: il Pisa è penultimo con la Ternana a 32 punti, con gli umbri che però sono in un momento di recupero, visto che fino a poche settimane fa sembravano spacciati. Il Cesena invece ha 36 punti e non può certo dirsi tranquillo, visto come è corta la classifica del campionato cadetto. Insomma, siamo di fronte al tipico match dove i punti pesano davvero il doppio rispetto al normale.

Per il Pisa di Gattuso tra sconfitte e penalizzazioni, sono lontani i tempi in cui si veleggiava in una tranquilla posizione di classifica. Sono ormai sette i turni senza vittoria per i toscani, che gli ultmi tre punti in un singolo match li hanno conquistati sul campo dell'Ascoli, ormai quasi un mese e mezzo fa. Successivamente sono arrivati cinque pareggi e due sconfitte, che complici anche il ritmo più alto di chi era dietro hanno risucchiato la squadra nel pieno della lotta per non retrocedere. Fermandosi ai risultati ottenuti nelle ultime tre partite, va prima di tutto detto che il Pisa ha ottenuto nell'ultimo turno un più che lusinghiero pareggio sul campo del Perugia, un 2 a 2 che ha comunque smosso un po' la classifica.

In precedenza era arrivato un altro pareggio, molto pesante, sul campo del Verona e poi la brutta sconfitta casalinga contro una Salernitana lanciata nella corsa verso l'ultimo posto utile per i play-off. Come si vede il rendimento dei ragazzi di Gattuso non è certamente da disprezzare, ma tra penalità per irregolarità di tipo amministrativo da un lato e squadre dietro in classifica che si sono messe a correre, la situazione non è purtroppo rosea e i tre punti casalinghi contro il Cesena sono un obbligo.

Il Cesena non se la passa decisamente meglio vedendo, come anticipato prima, la classifica. I ragazzi di Andra Camplione nell'ultimo turno hanno fallito un match ball casalingo, non andando oltre il pari contro l'altrettanto pericolante Brescia di Cagni. L'1 a 1 finale alla fine ha soddisfatto senza dubbio di più le Rondinelle che i romagnoli, i quali dopo la vittoria per 1 a 0 nel match salvezza contro la Ternana, sono incappati in una sconfitta contro l'Entella fuori casa (2 a 1), prima di togliersi lo sfizio di fermare il Frosinone al Manuzzi (1 a 1) e di gettare alle ortiche la possibilità di staccare il Brescia nella lotta salvezza.

Come si può evincere da questa analisi, anche il Cesena negli ultimi turni di campionato non ha sfigurato, ma sta senza ombra di dubbio pagando a caro prezzo un campionato decisamente al di sotto di quelle ch erano le aspettative e che pochi mesi fa ha portato la proprietà a decidere per il cambio in panchina. Ora c'è questa insidiosa trasferta in quel di Pisa, che potrebbe sicuramente far svoltare in un senso o nell'altro la stagione dei romagnoli, i quali però dovranno avere nervi decisamente saldi.

Gattuso ha due certezze per il match contro il Cesena: la prima è il modulo, che sarà come sempre il 4-4-2. La seconda è il fatto di dover fare i conti con diverse assenze che rendono anche questo match contro il Cesena una sorta di via crucis. Le certezze sono il rientro di Verna in difesa, mentre per il resto il tecnico dei toscani non sa ancora che formazione potrà schierare. Il Cesena si schiererà invece, molto probabilmente , con un 3-5-2 e il tecnico dei romagnoli potrà contare sulla formazione tipo e sul rientro di Crimi, che ha scontato la squalifica nel match contro il Brescia e che quindi in questo importante match contro il Pisa sarà a disposizione. Risulta probabile che per 10/11 la formazione che scenderà in campo a Pisa sarà la stessa vista contro le Rondinelle.

Riguardo ai pronostici, va detto che i bookmakers puntano su una vittoria del Pisa. La Snai infatti paga un'affermazione degli uomini di Gattuso 2.70 volte la cifra giocata, mentre il Cesena viene quotato a 3,00. Più probabile di una vittoria romagnola è, per la Snai, anche il pareggio, che viene infatti quotato a 2,85 volte la cifra eventualmente scommessa.

Pisa Cesena sarà trasmessa in diretta tv dal bouquet satellitare: per tutti gli abbonati al pacchetto Calcio l'appuntamento è su Sky Calcio 7, con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video grazie all'applicazione Sky Go. Ricordiamo anche il programma Diretta Gol Serie B, che su Sky Sport 1 trasmette i gol e gli highlights in tempo reale da tutti i campi.

