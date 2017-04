Pistoiese Lucchese/ Info streaming video-diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pistoiese Lucchese (LAPRESSE)

DIRETTA PISTOIESE LUCCHESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Pistoiese Lucchese sarà diretta dall’arbitro Daniele Viotti, assistito dai guardalinee Rodolfo Zambelli e Simone Assante.Per la 34^giornata del campionato di Lega Pro (girone A), la Pistoiese riceve la Lucchese allo stadio Marcello Melani: calcio d’inizio alle ore 20:30 di sabato 8 aprile 2017.

Una gara speciale in quanto si tratto di un sentito derby toscano tra due formazioni che peraltro sono abbastanza vicine in classifica: infatti la Pistoiese è tredicesima con 38 punti alla pari del Pontedera mentre la Lucchese è undicesima con 44 punti messi da parte. Una differenza di 6 lunghezze che in questa fase della stagione rischia di non essere più colmatile: non a caso la Lucchese pensa ancora alla qualificazione ai playoff, mentre la Pistoiese continua a guardarsi anzitutto alle spalle. La Lucchese ha una migliore differenza reti avendo realizzato 41 gol e subiti 34 mentre la Pistoiese ne ha segnati 38 e subiti 37. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (34^GIORNATA)

La stato di forma è abbastanza simile, con la Pistoiese che in casa ha raccolto 27 punti ed è reduce da quattro risultati utili di fila mentre la Lucchese nelle gare esterne ha qualche difficoltà avendo conquistato solo 16 punti con 3 vittorie. In questa stagione Lucchese e Pistoiese si sono già affrontate in due occasioni. Nella gara del girone di andata a Lucca c’è stata la vittoria della Lucchese con un secco 2-0 firmato a Forte e Terrani, poi passati entrambi al Perugia nel mercato invernale. Inoltre, c’è stata nel mese di agosto una gara valida per i turni preliminari di Coppa Italia con la Pistoiese che ha vinto per 2-1 sul campo della Lucchese: gol di Rovini e Varano mentre per i padroni di casa aveva accorciato le distanze ancora Forte, su calcio di rigore.

La Pistoiese dovrebbe scendere in campo con l’ormai consueto 3-4-2-1: previsto Feola tra i pali ed una linea difensiva composta da Priola sul centro destra, Boni nel mezzo e Colombini sul centro sinistra. A centrocampo, per la fascia laterale di destra ballottaggio tra Guglielmotti e Bellazzini, mentre il partner di Benedetti per vie centrali sarà uno tra Minotti e Varano; sulla sinistra invece Smargino sembra più sicuro del proprio posto. Per il ruolo di unica punta ballottaggio tra Rovini e Colombo, mentre alle spalle come trequartisti dovrebbero agire il ghanese Gyasi e l’italo-marocchino Hamlili.

La Lucchese dovrebbe invece disporsi sul rettangolo di gioco con un 3-5-1-1 il più possibile compatto. In porta Nobile, mentre nella linea difensiva dovremmo trovare l’argentino Espeche sul centrodestra, Dermaku nel mezzo e Capuano come centrale di sinistra. Nel folto centrocampo a cinque dovrebbero agire uno tra Merlonghi e Tavanti sulla corsia di destra, Cecchini sull’altro fronte mentre nel mezzo previsti Mingazzini in cabina di regia, Bruccini interno di destra mentre per l’altra casella è ballottaggio tra Gargiulo e Nolè. Unica punta De Feo, reduce dal gol rifilato al Racing Roma nell’infrasettimanale, con Fanucchi schierato a supporto.

Si prospetta una gara molto combattuta anche perché si tratta di un derby dove solitamente l’ardore agonistico ha la meglio sull’aspetto tattico e tecnico. Vedremo se la Lucchese riuscirà a ritrovare il successo in trasferta: l’ultimo risale ormai al 23 dicembre 2016, quando i rossoneri sconfissero il Piacenza al Garilli. La Pistoiese dal canto suo non perde in casa dal 5 febbraio, giorno del ko per 0-2 ad opera della Giana Erminio. Diamo infine un’occhiata alle quote per questa partita di Lega Pro: bet365.it propone il segno 1 per la vittoria della Pistoiese a 2,30, il segno X per il pareggio a 3,00 e il segno 2 per il colpo esterno della Lucchese a quota 3,10.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Pistoiese Lucchese sarà trasmessa in diretta streaming video dal sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale oppure il singolo evento.

