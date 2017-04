Pontedera Livorno/ Info streaming video-diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pontedera Livorno (LAPRESSE)

DIRETTA PONTEDERA LIVORNO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Pontedera Livorno sarà diretta dall’arbitro Paride De Angeli, assistito dai guardalinee Cosimo Cataldo e Veronica Martinelli. Sabato 8 aprile 2017 alle ore 18,30, presso lo stadio Ettore Mannucci di Pontedera, si gioca la gara tra i granata padroni di casa ed il Livorno, valida per la 34^giornata del campionato di Lega Pro girone A. Una gara nella quale i maggiori interessi dando uno sguardo alla classifica, sono per il Livorno impennato nella lotta per la zona Play Off e magari riuscire ad ottenere una ottima posizione.

Il Pontedera invece veleggia in una zona di classifica di assoluta tranquillità che da un lato sembra metterla al riparo dalla zona rossa ma dall’altra sembra essere difficile un inserimento nella zona Play Off. Nello specifico, il Pontedera è 14esimo con 38 punti alla pari della Pistoiese con un vantaggio di 5 lunghezze sulla zona retrocessione ed un ritardo di 8 punti rispetto all’ultimo posto utile per i playoff. Il Livorno è invece terzo con 60 punti a pari merito con l’Arezzo per un ritardo di 6 punti dal secondo posto della Cremonese e di 9 rispetto al primato dell’Alessandria. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (34^GIORNATA)

Da sottolineare che sia il Livorno che il Pontedera si trovano in un momento di buona forma: i primi sono reduci da 10 punti conquistati su 12 mentre il Pontedera è reduce da 5 risultati utili consecutivi. Tuttavia va rimarcato come il Pontedera in casa non abbia avuto un cammino eccezionale con soli 20 punti messi da parte su 16 gare ed il Livorno in trasferta ha raccolto ben 28 punti con sole 4 sconfitte subite. L’unico scontro diretto tra le due formazioni è relativa alla gara di andata in cui c’è stato un pareggio per 1-1 con gol di Maritato per il Livorno e Gemignani per il Pontedera.

Per quanto concerne le probabili formazioni il Pontedera dovrebbe disporsi sul terreno di gioco con un 3-4-3. In porta Lori mentre nel pacchetto difensivo giocheranno Polvani sul centrodestra, Vettori nel mezzo e Borri al posto dello squalificato Videtta sul centrosinistra. Nella linea di centrocampo dovrebbero giocare Calò e Bonaventura nel mezzo, Calcagni a spingere sulla fascia destra e Corsinelli sulla corsia mancina. In avanti Santini sarà il punto di riferimento centrale, Di Santo partirà come consuetudine largo a destra mentre sulla sinistra confermata la presenza dell’albanese Kabashi, peraltro reduce dallo splendido gol segnato sul campo dell’Arezzo nella gara infrasettimanale.

Il Livorno invece scenderà in campo con 3-4-1-2 nel quale il ruolo di estremo difensore viene ancora una volta affidato a Mazzoni. In difesa Borghese nel mezzo, Maikol Benassi sul lato destro e Gasbarro sulla sinistra. A centrocampo uno tra Galli e Toninelli occuperà la fascia destra, Marchi e Luci agiranno nel mezzo mentre Valiani partirà da sinistra con il compito di assicurare anche una certa qualità alle giocate. In avanti ci sarà Vantaggiato con Murilo in ballottaggio con Maritato per il ruolo di seconda punta, mentre sulla trequarti spazio a Venitucci che sembra favorito su Ferchichi.

Ci si può attendere una gara molto tattica, nella quale sarà probabilmente il Livorno a condurre le danze; in tal senso il Pontedera potrebbe impostare una partita d’attesa e ripartenza il più rapide possibili, per cogliere di sorpresa la difesa labronica. In casa il Pontedera ha ottenuto solo 2 punti (20) in più rispetto alle sfide esterne (18). Passando alle quote per questo match di Lega Pro girone A, su bet365.it troviamo a 2,90 il segno 1 per la vittoria casalinga del Pontedera, a 3,00 il segno X per il pareggio e a 2,38 il segno 2 per il successo esterno del Livorno.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Pontedera Livorno sarà trasmessa in diretta streaming video dal sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale oppure il singolo evento.

