Pro Vercelli Entella/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA PRO VERCELLI ENTELLA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 35^ GIORNATA) - Pro Vercelli Virtus Entella, diretta dal signor Baroni di Firenze, sabato 8 aprile 2017 alle ore 15.00, sarà un faccia a faccia tra provinciali terribili nel programma della quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Confronto importante considerando che i piemontesi in questo momento sono una delle realtà più solide del campionato cadetto, con cinque pareggi e tre vittorie che hanno scadenzato gli ultimi otto risultati utili consecutivi ottenuti dalla formazione allenata da Longo.

Dopo l'ultima vittoria interna contro il Bari e lo zero a zero in casa del Carpi, la Pro Vercelli si è portata a quattro punti di distanza dalla zona play out, un grande successo considerando dove si trovava la squadra in classifica prima dell'inizio di questa serie positiva. Difesa d'acciaio per i bianchi che in queste otto partite senza sconfitta hanno incassato solamente quattro gol, l'ultimo dei quali il 18 marzo scorso quando l'Hellas Verona riuscì ad evitare in extremis la sconfitta allo stadio Silvio Piola.

E' avvisata una Virtus Entella che ha ottenuto comunque sette punti nelle ultime tre partite, reagendo alla grande dopo lo scivolone interno del 20 marzo scorso contro la Salernitana. Liguri che al momento hanno riconquistato la zona play off occupando la settima posizione in classifica a braccetto con il Bari e che sembrano in grado di lottare fino in fondo per l'accesso alla post season che nella stagione scorsa sfuggì ai biancocelesti solamente all'ultima giornata.

Di seguito le probabili formazioni dell'incontro: la Pro Vercelli schiererà Provedel in porta, alle spalle della difesa a tre composta da Bani, da Luperto e dall'ivoriano Konate. La zona centrale di centrocampo sarà presidiata da Palazzi, Castiglia e Nardini, mentre Berra si muoverà come esterno laterale di destra e Germano come esterno laterale di sinistra. In attacco, saranno confermati Aramu e Comi in tandem, pur essendo rimasti a secco nella trasferta di Carpi.

Risponderà la Virtus Entella con Iacobucci estremo difensore alle spalle di una linea difensiva a quattro con Belli impiegato come terzino destro, Sini impiegato come terzino sinistro e Pellizzer e Benedetti a formare la coppia di difensori centrali. Troiano, Ardizzone e Moscati saranno invece titolari nel terzetto di centrocampo alle spalle del trequartista Tremolada, con Catellani ad affiancare Caputo nella coppia offensiva.

Le convinzioni tattiche dei due allenatori per l'occasione non cambieranno, con Longo fedele al 3-5-2 che ha visto nelle ultime partite di campionato la Pro Vercelli ricompattarsi notevolmente. Per i piemontesi l'obiettivo della salvezza diretta sarebbe senz'altro soddisfacente, considerando come la squadra abbia puntato su un gruppo di giovani e scelto un tecnico come Longo, reduce da un ciclo vincente con la Primavera del Torino, proprio per guidarli al meglio.

4-3-1-2 confermato anche per la Virtus Entella di Roberto Breda, che per la seconda stagione consecutiva si è confermata realtà di fascia medio-alta del campionato cadetto. Una società, quella ligure, che ha saputo trarre insegnamento dalla retrocessione della prima stagione in B, poi annullata dopo il ripescaggio, e che vivrebbe la qualificazione ai play off come consacrazione per un lavoro partito da lontano, e che ha portato il piccolo club di Chiavari ad essere con orgoglio una delle realtà virtuose del nostro calcio. Con una vittoria, gli obiettivi di una delle due squadre potrebbero concretizzarsi.

Le agenzie di scommesse si dimostrano ormai convinte della qualità espressa dalla Pro Vercelli nelle ultime partite, con vittoria interna piemontese quotata 2.40 da Betclic, mentre William Hill propone a 3.10 la quota relativa al pareggio e Bet365 che offre a 3.30 la quota prevista per la vittoria ligure allo stadio Silvio Piola.

La diretta tv di Pro Vercelli Virtus Entella, sabato 8 aprile 2017 alle ore 15.00, sarà un'esclusiva per tutti gli abbonati Sky che potranno collegarsi sul satellite sul canale numero 260 (Sky Calcio 10), senza dimenticare la possibilità offerta dalla pay tv satellitare per i suoi afecionados di seguire via internet la diretta streaming video dell'incontro, collegandosi sul sito skygo.sky.it.

