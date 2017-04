Probabili formazioni/ Bologna Roma: diretta tv, orario, le ultime notizie (Serie A 2017)

Bologna Roma: Mohamed Salah, mattatore all'andata (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ROMA: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Bologna Roma si gioca alle ore 15 di domenica 9 aprile; squadre in campo al Dall’Ara per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. Ampiamente salvo, il Bologna proverà in queste ultime giornate a racimolare punti utili a chiudere al meglio la stagione; discorso diverso per la Roma, che deve riscattare l’eliminazione nella semifinale di Coppa Italia (più dolorosa perchè arrivata nel derby) e mantenere vivo il sogno scudetto, che è assolutamente concreto visti i 6 punti di ritardo dalla Juventus. Una partita dunque da non sbagliare per Luciano Spalletti; in attesa che le due squadre scendano in campo per affrontarsi, vediamo quali potrebbero essere gli schieramenti al Dall’Ara analizzando le probabili formazioni di Bologna Roma.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA - Un solo indisponibile per Roberto Donadoni: si tratta di Helander, la cui assenza accorcia le rotazioni al centro della difesa. I titolari saranno in ogni caso Gastaldello e Maietta, con Torosidis che dovrebbe essere il favorito per giocare a destra con Mbaye schierato a sinistra (ma i due possono agevolmente scambiarsi le corsie). A centrocampo c’è il dubbio tra Nagy e Taider: entrambi hanno ottimi motivi per essere titolari, difficile capire chi potrebbe iniziare la partita. Più semplice invece intuire che Dzemaili sarà la mezzala dall’altra parte, mentre per quanto riguarda la posizione di regista a spuntarla dovrebbe essere Viviani, che nella Roma è cresciuto e con la maglia giallorossa ha fatto il suo esordio in Serie A. Nel tridente offensivo potrebbe tornare titolare Krejci, che ha tirato un po’ il fiato nelle ultime giornate; a fargli compagnia ci sarà Simone Verdi, in mezzo quel Mattia Destro che nella Roma era partito molto bene ma poi, complice anche un grave infortunio e il difficile percorso di recupero, ha lasciato Trigoria senza troppi rimpianti e da allora cerca ancora di tornare quell’attaccante che le big del campionato si erano contese per un’intera estate.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA - Tutta la rosa a disposizione al netto del lungodegente Florenzi: è altamente probabile che Luciano Spalletti mandi in campo la versione migliore della Roma perchè da qui alla fine del campionato non bisognerà più sbagliare, essendo rimasto lo scudetto l’unico obiettivo stagionale. Dunque Szczesny tornerà in porta, mentre in difesa saranno confermati Manolas e Rudiger con il rientro dal primo minuto di Fazio, che in Coppa Italia aveva lasciato spazio a Juan Jesus. A centrocampo, De Rossi ha completamente smaltito l’ematoma risalente all’amichevole della Nazionale: sarà lui a fare coppia con Strootman mandando in panchina Leandro Paredes, sulle corsie laterali giocheranno invece Bruno Peres e Emerson Palmieri (ma Mario Rui è salito nel borsino del suo allenatore e quindi potrebbe avere una possibilità). Nel reparto offensivo non ci attendiamo novità: Salah e Nainggolan sono i titolari prescelti che hanno tirato la carretta per tutta la stagione o quasi (l’egiziano a gennaio è stato impegnato in Coppa d’Africa dove ha raggiunto la finale), davanti a tutti Edin Dzeko che corre per il titolo di capocannoniere di Serie A e per la Scarpa d’Oro.

BOLOGNA ROMA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Bologna Roma, valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, per la precisione su Sky Calcio 3; e dalla pay tv del digitale terrestre, ovvero su Premium Calcio 1.

BOLOGNA (4-3-3): Mirante; Torosidis, Gastaldello, Maietta, I. Mbaye; Dzemaili, Viviani, Nagy; Krejci, Destro, Verdi

A disposizione: A. Da Costa, M. Sarr, Krafth, Olkonomou, Masina, L. Rizzo, Donsah, Taider, Pulgar, F. Di Francesco, B. Petkovic, Sadiq

Allenatore: Roberto Donadoni

Squalificati: -

Indisponibili: Helander

ROMA (3-4-2-1): Szczesny; Rudiger, Fazio, Manolas; Bruno Peres, De Rossi, Strootman, Emerson P.; Salah, Nainggolan; Dzeko

A disposizione: Alisson, Lobont, Vermaelen, Juan Jesus, Gerson, Grenier, L. Paredes, Mario Rui, El Shaarawy, Perotti, Totti

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: Florenzi

