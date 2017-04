Probabili formazioni/ Cagliari Torino: diretta tv, orario, le ultime notizie (Serie A 2017)

Cagliari Torino: un'immagine della partita di andata (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI TORINO: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Cagliari Torino rappresenta una di quelle partite della Serie A 2016-2017, e non sono poche, che a questo punto della stagione non hanno interesse di classifica: entrambe le squadre sono abbondantemente salve e domenica 9 aprile alle ore 15, per la trentunesima giornata, l’unico spunto potrebbe essere a favore degli isolani che potrebbero migliorare la loro posizione in graduatoria. Possiamo quindi andare a valutare quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Cagliari Torino.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI - Massimo Rastelli può dirsi soddisfatto per la salvezza raggiunta con largo anticipo, anche perchè l’obiettivo è arrivato con tanti problemi legati agli infortuni. Anche oggi mancheranno quattro giocatori; nel 4-3-1-2 del Cagliari spazio a Rafael Andrade che ha vinto il ballottaggio dei portieri con Gabriel, davanti a lui dovrebbe esserci la difesa vista nelle ultime giornate e cioè quella con Pisacane centrale al fianco di Bruno Alves, e con Isla riportato nel ruolo di terzino destro avendo in Murru il suo collega sull’altra fascia. Per quanto riguarda il centrocampo, in questo momento Tachtsidis parte in vantaggio su Di Gennaro per la posizione di playmaker davanti alla difesa; ai suoi lati ci saranno Padoin e Ionita, con minori possibilità di vedere in campo il giovane Deiola anche se, visto il traguardo raggiunto, potrebbe esserci maggiore spazio per le seconde linee in questo finale di stagione. Davanti dovrebbe essere riproposta la coppia formata da Sau e Borriello; come trequartista il favorito dovrebbe invece essere Joao Pedro, uno dei giocatori che hanno vissuto una stagione sfortunata dal punto di vista personale e hanno passato tanto tempo in infermeria.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO - Anche Sinisa Mihajlovic ha qualche giocatore indisponibile; Rossettini è squalificato, dunque in difesa ci sarà spazio per Leandro Castan che dovrebbe tornare titolare facendo coppia con Emiliano Moretti, mentre Zappacosta e Molinaro sembrano poter partire dal primo minuto avendo la meglio su De Silvestri e Barreca (il quale ha disputato un’ottima stagione sfruttando in pieno il lungo infortunio del suo più esperto compagno). In mediana mancherà ancora Obi: tra Benassi e Acquah potrebbe essere il ghanese ad avere una maglia nell’undici di partenza, dall’altra parte invece sembra andare verso la conferma Baselli mentre Lukic, che non è al 100%, si gioca il posto con Valdifiori ma dovrebbe essere titolare se le sue condizioni fisiche saranno accettabili. Stesso discorso per Iago Falque, che invece è in ballottaggio con Iturbe come esterno destro del tridente; dall’altra parte fiducia confermata a Ljajic, al centro ovviamente Belotti che cercherà in queste ultime giornate di campionato di vincere il titolo di capocannoniere.

CAGLIARI TORINO: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Cagliari Torino, valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, per la precisione su Sky Calcio 4; non sarà invece trasmessa dalla pay tv del digitale terrestre.

CAGLIARI (4-3-3): Rafael A.; Isla, Pisacane, Bruno Alves, Murru; Padoin, Tachtsidis, Ionita; Joao Pedro; Sau, Borriello

A disposizione: Gabriel, R. Colombo, Salamon, M. Capuano, Miangue, Deiola, D. Di Gennaro, Faragò, Farias

Allenatore: Massimo Rastelli

Squalificati: -

Indisponibili: Ceppitelli, Dessena, Barella, Melchiorri

TORINO (4-3-3): Hart; Zappacosta, Castan, E. Moretti, Molinaro; Acquah, Lukic, Baselli; Iago Falque, Belotti, Ljajic

A disposizione: Padelli, Cucchietti, De Silvestri, Ajeti, Barreca, Benassi, Valdifiori, Gustafson, Iturbe, Maxi Lopez, Boyé

Allenatore: Sinisa Mihajlovic

Squalificati: Rossettini

Indisponibili: Obi

